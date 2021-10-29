«Ник и Майк»: Ник уже взял себе больничный 29.10.2021, 22:54

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1 ноября остаемся дома.

– Информация, полученная из третьего барака, подтверждает хунта боится народного локдауна и его неизбежных последствий, в том числе забастовки. А это значит, мы были абсолютно правы в том, что нет разницы, как это называть, главное - остаться дома и сберечь самих себя и своих близких, - пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ситуация выглядит настолько абсурдной в этой альтернативной реальности, что хунта готова отменить все Covid-ограничения полностью. Для них народная борьба с Covid рассматривается исключительно как форма общественной самоорганизации, неподконтрольная режиму. А, значит, смертельно опасная.

Вот она квинтэссенция логики хунты: наша жизнь для них угроза. Хотя в нормальном государстве должна являться высшей ценностью.

Мы же настаиваем на том, что нужно руководствоваться здравым смыслом и хотя бы инстинктом самосохранения, поэтому передаем слово Валерию Цепкало.

В общем, 1 ноября остаемся дома. Ник уже взял себе больничный.

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