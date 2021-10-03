Местные выборы в Грузии: и правящая партия, и оппозиция празднуют победу 3.10.2021, 8:07

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Соцслужбы разошлись в оценках победителя.

Вечером в субботу, 2 октября, в Грузии завершились местные выборы. Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала предварительные результаты выборов, а грузинские СМИ и социологические службы публикуют разные данные экзитполов.

В частности, телекомпания «Имеди» сообщает, что на пропорциональных выборах и выборах мэра лидирует правящая партия «Грузинская мечта». В то же время, «Формула» и «Мтавари» отдают победу оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Результаты опросов также публикует компания IPSOS. Согласно ее экзитполу, результаты на выборах такие:

«Грузинская мечта» — 38,6%

«Единое национальное движение» — 33%

«За Грузию» — 7,6%

«Гирчи — больше свободы» — 4,8%

«Лело» — 4%

«Для народа» — 2%

«Гирчи» — 1,6%

«Граждане» — 1,1%

«Европейская Грузия» — 1%

«Лейбористская партия» — 1%

«Альянс патриотов» — 0,9%

«Третья Сила» — 0,8%

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В то же время, и лидеры «Грузинской мечты» и лидеры «Единого национального движения» уже поздравили своих избирателей с победой.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта побеждает на восьмых подряд выборах».

«Для нас большая честь сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена Грузинской мечты с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья», — заявил Гарибашвили.

В то же время, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур.

«Мы сегодня свободно можем сказать, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре — столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете», — заявил Мелия.

19 апреля при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля представители руководящей и оппозиционной партий подписали соглашение для выхода из политического кризиса в Грузии. Согласно ему, оппозиция должна была войти в парламент, а партия власти «Грузинская мечта» обязалась провести новые парламентские выборы, если получит менее 43% голосов на местных выборах. Хотя летом «Грузинская мечта» вышла из соглашения, оппозиция убеждена, что это не отменяет договоренности о процентном пороге.

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