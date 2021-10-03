Мнение: Забастовка дает нам шанс жить в свободной стране 3.10.2021, 8:10

Решение о судьбе тирана примет народ Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— С помощью национальной забастовки наша страна может освободиться от бандитской тирании.

Мы не рабы, мы не готовы работать за миску супа, у нас свобода в крови.

Друзья! Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе.

Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то ловким проходимцам, обманом и насилием ее захватившим. Только мы, народ Беларуси, вольны решать в каком объеме, на какой срок и кого из представителей наделить той самой властью, носителем которой мы являемся согласно Конституции.

Друзья, у нас есть шанс, жить в свободной стране с работающей Конституцией, в стране где существует главенство закона.

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