Медики из США рассказали о новой особенности COVID-19 3.10.2021, 8:16

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Сегодняшние штаммы значительно отличаются от исходного варианта из Уханя.

Специалисты из Национального института здоровья США по результатам проведенного исследования выяснили, что новые штаммы коронавирусной инфекции, вызывающие заболевание COVID-19, легче передаются по воздуху, чем исходный вариант из Уханя.

В рамках исследования ученые сравнили степень передачи Альфа-штамма коронавируса и исходного варианта, впервые обнаруженного на территории китайского Уханя.

Об этом сообщает The New York Times.

Эксперимент проводился на хомячках, которых поместили в трубы разной длины. Ученые заявили, что по результатам исследований, Альфа-штамм коронавируса оказался в 2 раза более эффективным при передаче воздушно-капельным путем и способен был распространяться на значительно большие расстояния.

По словам американских специалистов, для инфицирования этим штаммом коронавируса необходимо гораздо меньшее количество вирусных частиц.

В связи с этим исследователи допускают, что самый распространенный в мире Дельта-штамм может передаваться еще лучше, чем Альфа.

«Это исследование по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с Дельтой данный фактор был бы еще выше», – отметила вирусолог.

Основываясь на результатах эксперимента, ученые призывают носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам. Это касается и полностью вакцинированных лиц.

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