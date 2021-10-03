Выбор Андрея Зельцера Игорь Яковенко

3.10.2021, 8:25

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Игорь Яковенко

Программист защищал свой дом, жену и ребенка от бандитов в штатском.

Программист Андрей Зельцер оказал вооруженное сопротивление лукашенковским гестаповцам, ворвавшимся в его квартиру, убил одного из нападавших и погиб.

Юридическая сторона дела была бы очевидна, если бы в Беларуси был закон. Нападавшие были не в форме, с ними даже не было участкового, никаких повесток программист Зельцер не получал, поэтому имел полное право оказать любое сопротивление ворвавшимся бандитам и защищать свой дом, жену и ребенка. Более того, когда нападавшие стали ломать дверь, Андрей Зельцер позвонил в милицию и попросил помощи.

Андрей Зельцер, как следует из постов в одном из его аккаунтов в инстаграме, активно участвовал в протестах 2020 года против итогов президентских выборов в Беларуси и даже написал своего рода манифест, в котором призвал несогласных с присуждением победы Александру Лукашенко "идти до конца".

Возможно, именно из-за этого манифеста к нему и пришли. У Андрея Зельцера был выбор: покорно пойти в лукашенковский застенок, где его ждали пытки и издевательства, или дать отпор и умереть героем. Он выбрал второй вариант.

Андрей Зельцер – герой.

Oба диктатора, и Путин и особенно Лукашенко, усиливая репрессии, выкачивая из своих стран воздух свободы, подталкивают россиян и белорусов к тому моменту, когда немало людей скажут: «Я/МЫ Андрей Зельцер».

Игорь Яковенко, blogspot.com

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