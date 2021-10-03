МИД России жестко ответил Лукашенко на ситуацию вокруг «Комсомольской правды» 3.10.2021, 8:29

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Россия исходит из того, что права журналистов в Беларуси будут соблюдаться.

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Беларуси будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси "Комсомольской правды". Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Беларуси. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", - сказала дипломат.

Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". В редакции газеты заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

В 2020 году это издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Беларуси с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе "Комсомольскую правду".

Ранее сообщалось, что журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ.

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