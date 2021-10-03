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Погранслужба Польши: Белорусский пограничник атаковал польское служебное авто

  • 3.10.2021, 8:34
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Погранслужба Польши: Белорусский пограничник атаковал польское служебное авто

Силовик что-то бросил в машину.

Погранслужба Польши заявила, что минувшей ночью белорусский пограничник что-то бросал в их служебное авто и это уже не первый такой инцидент.

«Очередная ночь тяжелой службы, которая еще раз показала, что сложно предугадать, чего ожидать от белорусских служб. Вчера белорусский пограничник что-то бросал в нашу наблюдательную машину. Это не первый инцидент подобного рода», — таким комментарием сопровождается опубликованное в Twitter видео, снятое в темное время суток.

1 октября на белорусско-польской границе зафиксировали 601 попытку незаконного перехода. Сотрудники пограничной службы Польши задержали 29 мигрантов: 23 иракца, 3 иранца, 2 ангольца и гражданина Конго. Также были задержаны 5 иностранцев, которые оказывали помощь в пересечении границы, из них 2 украинца, 2 сирийца и гражданин Молдовы.

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