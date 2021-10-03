Погранслужба Польши: Белорусский пограничник атаковал польское служебное авто 3.10.2021, 8:34

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Силовик что-то бросил в машину.

Погранслужба Польши заявила, что минувшей ночью белорусский пограничник что-то бросал в их служебное авто и это уже не первый такой инцидент.

«Очередная ночь тяжелой службы, которая еще раз показала, что сложно предугадать, чего ожидать от белорусских служб. Вчера белорусский пограничник что-то бросал в нашу наблюдательную машину. Это не первый инцидент подобного рода», — таким комментарием сопровождается опубликованное в Twitter видео, снятое в темное время суток.

Kolejna noc ciężkiej służby przed nami.Ostatnia znów pokazała, że trudno przewidzieć czego spodziewać się po białoruskich służbach. Wczoraj białoruski pogranicznik🇧🇾 rzucał „czymś” w nasz pojazd obserwacyjny. To nie pierwszy tego typu incydent.#zgranicy pic.twitter.com/lr3RS4xWzb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 2, 2021

1 октября на белорусско-польской границе зафиксировали 601 попытку незаконного перехода. Сотрудники пограничной службы Польши задержали 29 мигрантов: 23 иракца, 3 иранца, 2 ангольца и гражданина Конго. Также были задержаны 5 иностранцев, которые оказывали помощь в пересечении границы, из них 2 украинца, 2 сирийца и гражданин Молдовы.

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