В афганской провинции Бадахшан создан спецбатальон смертников 3.10.2021, 8:44

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Провинция граничит с Таджикистаном и Китаем.

Вице-губернатор провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана заявил журналистам о создании батальона особого назначения, состоящего из смертников, сообщает «Радио Свобода».

Спецподразделение предназначено для дислокации на границах Афганистана, в частности, на территории провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

По словам вице-губернатора Муллы Ахмада Ахмади, батальон подобен тому спецподразделению, которое наносило удары по силам безопасности при предыдущем правительстве.

Вице-губернатор назвал смертников мужественными бойцами, без самопожертвования которых не было бы возможно, как он выразился, нанести поражение войскам США в Афганистане.

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