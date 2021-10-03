Ставка Лукашенко может обернуться против него бумерангом 3.10.2021, 8:52

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Диктатор окружает себя специалистами по провалам.

На совещании с руководством администрации 1 октября Таракан заявил:

– Во главе угла – чистота кадров. В госструктурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты. Откуда брать надежных людей? Из регионов.

Из этих слов можно сделать вывод, что для стабилизации системы Лукашенко призвал назначать на руководящие посты самых преданных, пусть и не шибко умных. Однако эффект от «чистоты кадров» может получиться совсем не тот, на который он рассчитывает. Есть существенный риск, что места профессионалов займут специалисты по провалам, пишет «Салідарнасць».

Впрочем, некоторые уже и не скрывают, что положительный результат в работе их не сильно волнует.

На минувшей неделе спортивные чиновники обсуждали неудачный результат на Олимпийских играх в Токио и подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже. И вот с каким заявлением выступил замглавы администрации Таракана Игорь Луцкий:

– Спортивные победы — не самоцель. Сегодня спортсмен заметная и довольно значимая фигура в обществе. За его жизнью и карьерой всегда наблюдают, интересуются. Ведь в честь его победы поднимается государственный флаг и звучит государственный гимн. Делают они это, хочется верить, как поется в песне, «ради красоты спорта, Родины своей ради!».

Чемпионы должны показывать подрастающему поколению пример самоотверженного труда, готовности защищать честь своей страны, пример патриотизма. Для чего народу «чемпионы», которые пусть и имеют высокий спортивный результат, но работают на разрушение гражданского согласия в стране, экономики, ратуют за обнищание людей, потерю суверенитета?

Логично предположить, что не только в спорте, но и в других сферах чиновники из числа «надежных людей» скоро начнут говорить, что «победы – не самоцель», главное – показать «пример патриотизма». А, следовательно, провалы в работе – допустимое явление.

Забавно, что сам Лукашенко на совещании с неудовольствием констатировал, каких результатов добиваются преданные ему люди: «Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ, «Белая Русь».

Геннадия Давыдько в отсутствии «патриотизма» и «твердой государственной позиции» никак не упрекнешь. А поди ж ты – работа провалена.

Но это еще что. Каких громких результатов добиваются «надежные люди из регионов» белорусы уже неоднократно видели. При бывших главах Нацбанка Петре Прокоповиче («герое Беларуси», между прочим) и Надежде Ермаковой страна пережила несколько девальваций, которые чуть было не обернулись для власти массовыми волнениями.

Кстати, есть ли «твердая государственная позиция» и патриотизм у Петра Каллаура, который своей работой обеспечивает стабильность белорусского рубля? Или, если таковых недостаточно, не пора ли его заменить надежным человеком из регионов?

Пожалуй, политическим противникам режима следует даже мечтать о реализации политики «чистоты кадров». Ведь ее результат очевиден.

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