«26 человек в трешке — это нормально?» 3.10.2021, 9:03

Фото: onliner.by

Минчане возмущены тем, что их соседка заселяет в квартиру компании рабочих и студентов.

Клич о помощи в редакцию onliner.by прислали соседи съемной трешки в Минске. Жители дома №28 на улице Жилуновича возмущены: «Соседка превратила квартиру в хостел для рабочих! И это в многоквартирном доме!» Но собственница, конечно, проблему видит не в своих жильцах, а в людях, «которые пишут».

Издание рассказало про необычную квартиру, при заселении в которую предпочтение отдается студентам и работягам.

«Была даже поножовщина»

Жизнь тихой сталинки возле метро «Партизанская» изменилась два года назад. До этого в трешке на втором этаже малоэтажного дома жили две семьи. Квартира была поделена на доли, на кухне жильцы собирались вместе. Соседи вспоминают это время с ностальгией, ведь от былой тишины не осталось и следа. Никто и подумать не мог, что в доме на 17 квартир может возникнуть такая проблема:

— Уже второй год подряд у нас за стеной работает невообразимый хостел. Какая-то женщина выкупила квартиру, расставила там двухъярусные кровати и заселяет целые бригады рабочих. 26 человек в трешке — это нормально? — эмоционально рассказывает одна из жительниц дома. — Вы только представьте: они постоянно курят на крыльце, плюют и мусорят.

Весь дым летит в наши окна, каждую ночь шум и гам, летом была даже поножовщина!

Фото: onliner.by

— Вчера заселились вообще какие-то гастарбайтеры. Целая толпа. Я даже не уверена, что у них есть лицензия. Вы поймите, это просто страшно. Они вообще не понимают русского языка, ты им говоришь, что люди в 11 хотят спать, а в ответ всю ночь крики, стоны, ор, — делится девушка.

«Ночами лязгают по окнам, чтобы я ходила открывала им дверь»

Если собственники смежных квартир жалуются на шум, то у жителей первого этажа другие вопросы:

— Среди ее постояльцев есть нормальные люди. Если попрошу не курить на крыльце, извинятся и отойдут. Но их же единицы. Есть и скандальные, — подхватывает еще одна соседка. — Больше всего надоедает быть швейцаром. В их квартире нет домофона, и ключей не хватает. Ночами лязгают по окнам, чтобы я ходила открывала им дверь. Но почему я обязана? Раньше такое было постоянно — сейчас, слава богу, пореже.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В одну из квартир нежданные гости и вовсе пытались проникнуть ночью, перепутав подъезд:

— Я проснулась от того, что мне в окна барабанят, а я живу на втором этаже. Оказалось, перепутали подъезд и по ошибке ломились ко мне, забравшись на крышу техпостройки. Но разве это нормально? Мне что, решетки ставить?

У нас в доме газ — страшно представить, что может случиться, если кто-то из ее квартирантов не уследит за этим.

Люди пытались говорить с соседкой, чтобы решить конфликт, но компромиссов найти не удалось. Мало того, впечатление оказалось настолько сильным, что теперь соседи даже боятся показать свои лица. Женщины признаются — запуганы, не хотят проблем:

— Просто боимся, что она окна все побьет. От этого человека можно ожидать чего угодно, — говорят люди, боясь даже подняться на этаж той самой квартиры.

Фото: onliner.by

«Сама живет в другом месте, бед не знает, а мы страдаем»

Единственный, кто не испугался показать лицо, — сосед с третьего этажа. Константин так же, как и другие жители, не понимает, почему должен страдать от бизнеса соседки:

— Я живу прямо над ними и уже просто устал. Шум, гам, дым, все время курят, кричат, вламываются к соседям. Одно дело хостел в частном доме — пожалуйста, никто бы не возражал, но в многоквартирном — это как? Даже если восемь человек — это каждому нужно выйти покурить, а значит, хлопки, двери нараспашку, плевки, дым в окна. Они же не выходят на улицу, в лучшем случае — на крыльцо, поэтому оно постоянно грязное.

Мало того, если они толпой стоят, то надо еще просить, чтобы пропустили, — рассказывает мужчина. — Летом была даже поножовщина.

Деньги не поделили или что, но дошло до драки. Милиция приезжает, говорит: ну вы же знаете, какая тут неблагополучная квартира, что мы сделаем? А нам что сделать? На перевоспитание их взять?

Ладно бы она сама здесь жила, следила за порядком, убирала или человека наняла, но этого же нет. Сама живет в другом месте, бед не знает, а мы страдаем.

Фото: onliner.by

Со слов соседей, жители постоянно меняются, среди них тоже много недовольных:

— Я общалась с прежними жильцами, — вспоминает соседка. — Так они сами обалдели! Сказали, что комнату сняла фирма, а они, когда зашли внутрь, сами были в шоке. Там койки сплошь как в поезде и антисанитария.

«Я уже не помню, сколько раз нас топили»

Еще одна пострадавшая в этом конфликте — заведующая магазином, который находится ровно под спорной трешкой. По словам женщины, товар постоянно накрыт пленкой, потому что она уже со счета сбилась, сколько раз магазин топили:

— Затапливают бесконечно, — показывает на разводы на потолке женщина. — Лампа разбилась от воды, был залит товар.

Постоянно у них там течет. Льется прямо с потолка. Мы уже просто не снимаем клеенки, а что делать? Ведь не знаешь, что будет завтра. Постоянно вызываем представителей ЖЭСа, на нее составляли протоколы, но что толку? Она и с ними ругалась. Последнее время прекратилось это, а так кошмар. Мало того, мы пострадавшие, а она нас обвиняет, говорит, отодвиньте товар, чтобы не заливало…

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Ей выписывают штрафы, и все продолжается дальше»

Чтобы разрешить ситуацию, минчане неоднократно обращались и в ЖЭС, и в милицию, но повлиять на хозяйку квартиры пока так и не получилось:

— Мы постоянно вызываем милицию, пишем заявления в ЖЭС, но толку нет. Ей выписывают штрафы, она их выплачивает, и все продолжается дальше. Жители подходили к участковому, но тот разводит руками. Написана кипа заявлений, но по факту остановить ее нельзя.

На днях минчане отправили очередные заявления в администрацию Заводского района, Комитет госконтроля, ЖЭС, на Бехтерева и даже в Мингорисполком.

— Мы собрали подписи всех жителей дома. Как оказалось, люди, которые с квартирантами даже не граничат, тоже страдают, потому что те прямо во дворе распивают спиртные напитки. Против весь дом.

Фото: onliner.by

Что говорит владелица съемной квартиры

Onlíner пытался зайти в ту самую трешку, но дверь нам не открыли. Однако пообщаться с собственницей квартиры у редакции получилось. Позиция Натальи, конечно, отличается от мнения соседей. Если кратко — женщина платит налог, а значит, может распоряжаться своими метрами как захочет:

— Сначала я изложу свою точку зрения по поводу людей, которые пишут. Жильцы дома открыто демонстрируют, что они тут все, а новые люди никто! — начала Наталья, высказав мнение о своих соседях. — Я плачу налог и все делаю по закону. Мои квартиранты о своих правах и обязанностях уведомлены, и я с них требую, чтобы они соблюдали порядок, который установлен законом: курить в разрешенных местах, не бросать ни окурки, ничего. А те окурки, что там лежат, бросают сами жильцы! Они сами сдают комнаты, да еще и незаконно, мне все равно, но факт налицо. А в квартире, которую я сдаю, раньше вообще бедлам был. Жило несколько семей с общей кухней, но никому дела не было.

— Наталья, все-таки 26 человек — это много. Скажите, по каким критериям вы выбираете людей для заселения?

— Я заселяю студентов, смотрю, чтобы люди были уже устроены на работу или подыскивали варианты.

Так как в районах работы не хватает, зарплаты небольшие, а семьи обеспечивать надо, многие приезжают в Минск. Естественно, люди хотят сэкономить на жилье. Даже с зарплатой в 1000 рублей отдавать за квартиру 700 — тяжело, на жизнь ничего не останется. Мой вариант для тех, кто хочет зарабатывать и обеспечивать свои семьи.

— Как контролируете порядок? Были ли конфликтные ситуации?

— У нас всякое бывает. Я же не первый год работаю.

Соседи всегда лезли, лезут и будут лезть. Своей жизнью не хотят жить, не хотят работать, не хотят трудиться, не хотят налог платить. Милиция и ЖКХ выписывали мне штрафы по антисанитарии, но это было незаконно. Где эти нормы установлены, по которым мне выписали штраф? Где в законе прописано, какой должен быть порядок в моей квартире? Я собственник и вообще могу этих людей не пустить в квартиру. Для того чтобы зайти в нее без моего разрешения, нужна санкция прокурора. Они вламываются как к себе домой.

Фото: onliner.by

— А как вы контролируете порядок в квартире? Соседи жалуются на мусор и шум.

— Квартиранты каждый день ходят на работу, а я прихожу в квартиру и убираю. Алкоголь я запрещаю употреблять.

Сухого закона у нас в стране нет, но, если вижу, что кто-то выпил, сразу звоню им на работу.

У меня такие правила, и я предупреждаю об этом людей.

— Как можете прокомментировать ситуацию с затоплением магазина? Был ли такой инцидент?

— Все было подстроено. Это был сговор между ЖКХ и соседями.

Сколько я вызывала того сантехника, он ничего не сделал. Мне пришлось вызвать своего работника, который разобрался, в чем проблема. Проблема была в том, что кто-то намеренно отпилил кусочек трубы в нижнем сифоне (за который он держался) и, когда был сильный напор, он отваливался. Это должен был сантехник починить, но он этого не сделал. Повреждение трубы, которая шла внутри дома в магазине, — это вообще не наша вина. Ладно, если б она у меня в квартире находилась, но то, что внутри дома, — это не моя компетенция. Они просто пришли, посмотрели, ничего не сделали и ушли. Все исправляла сама. Что касается магазина, то там вообще все незаконно. По проекту под моей ванной должна быть мокрая зона — у них там склад. Это нарушение. Поэтому вопросы не ко мне.

— А есть ли ограничения по количеству человек, которые могут проживать в квартире?

— Когда я купила эту квартиру, здесь столько же человек и жило. Только прописанных было восемь. И претензий ни к кому не возникало, всех все устраивало.

Это моя собственность, и мне решать, сколько человек туда заселять. 26, как вы говорите, там и не было.

Вместе с тем в объявлениях, которые после нашего звонка пропали с профильных площадок, указано именно столько койко-мест — 6, 8 и 12. К слову, это не единственная квартира, которую собственница сдает койко-местами. Такой же формат Наталья предлагает в 12-этажке на Сторожовской. Со слов собственницы, квартира находится на верхнем этаже и не мешает соседям:

— Мне лично никто не жаловался, может, боятся, я не знаю, но в глаза никто ничего не говорил. А то, что происходит за спиной, меня не интересует. Я не поддерживаю отношений с соседями ни здесь, ни там. И вообще, у нас жалуются только на тех, кто платит налог и работает официально.

— А вы с каждым жильцом заключаете договор? Как это происходит?

— Я делаю так, как с меня требует налоговая инспекция. Договор с жильцами — по желанию съемщика. Главное — уплачивать налог на сдачу, это я делаю.

— Люди жаловались, что в квартире не было домофона и ключей и соседям приходилось открывать двери всем вашим квартирантам. Что можете сказать по этому поводу? Есть ли ключи у всех жильцов?

— Дело в том, что там менялся замок. Какое-то время ключей всем не раздали, но никто никуда не стучал. Кроме них, вообще никто не стучит! Сейчас у соседей идет ремонт — вот от этого и стук. Во всех квартирах. Ремонт с использованием отбойных молотков и шумной техники. Проблема там только в тех, кто пишет, а не в моих жильцах, — резюмировала хозяйка арендной квартиры.

Фото: onliner.by

Что говорят в ЖЭСе

Представители районного ЖЭСа квартиру на Жилуновича хорошо знают. Они рассказали, что воюют уже не первый год. Были и суды, и штрафы за антисанитарию. Последний раз комиссия приходила с обследованием в прошлый четверг, но, как и мы, зайти в квартиру коммунальщики не смогли. Очередной рейд намечен на следующую неделю уже с представителями районного ЖКХ. По информации ЖЭСа, разрешения на хостел у собственницы нет, поэтому аренда не может считаться законной.

— Мы неоднократно ее привлекали к административной ответственности и по части антисанитарии, и за организацию хостела. Вопрос этот на контроле, с нашей стороны делается все возможное. Если я не ошибаюсь, то на следующей неделе на объект будет выходить комиссия уже с представителями ЖКХ Заводского района. Вопрос на контроле, и он будет решен, — пояснили Onlíner в ЖЭСе.

А что закон?

Соседские конфликты — дело сложное, а жилищное законодательство тем пуще. Летом мы рассказывали историю минчанки, которая захламила свою двушку до потолка, но даже в этом случае повлиять на ситуацию соседи не могли: квартира в собственности, хозяйка дееспособна, на этом все.

Что касается аренды, то здесь формулировки еще более размыты, поэтому найти нарушения в действиях арендодателя действительно непросто. Главный нюанс — неуловима грань между арендной квартирой и хостелом. Собственница кивает на то, что это простая съемная трешка, налоги заплачены, нарушений нет. Жильцы видят в помещении дешевую гостиницу для работяг, а здесь должны выполняться совсем другие условия: специальное разрешение, отдельный вход, выведение квартиры в нежилой фонд и прочее.

Вместе с тем в пункте 17 «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.05.2013 №399, прописано, что «при осуществлении деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, жилые помещения предоставляются из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека». По нашим подсчетам, это условие не соблюдается. Даже если допустить, что жилая площадь трехкомнатной квартиры — 50 квадратных метров, в ней могут проживать не более восьми человек.

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