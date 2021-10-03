Ученые раскрыли правду об «эффекте плацебо» 1 3.10.2021, 9:08

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Исследование провели в Австралии

Австралийские исследователи рассмотрели доказательства, использованные в поддержку идей, лежащих в основе «эффект плацебо», и заявили, что все это ошибочно и что плацебо всегда оказывает очень незначительное влияние на пациентов.

Ученые заявляют, что обеспокоены использованием плацебо в клинической практике, поэтому решили проверить, не является ли «эффект плацебо» мифом, который необходимо развенчать.

Статья ученых была опубликована в Medical Journal of Australia.

Многие люди приняли идею о том, что прием плацебо — например, таблетки без активного лекарства — может оказать сильное воздействие на организм. В действительности все обстоит иначе, по мнению авторов статьи.

Профессор Кристофер Махер, директор Института здоровья опорно-двигательного аппарата Сиднейского университета, и его коллеги написали, что недавние комментарии в крупных медицинских журналах, пропагандирующие применение плацебо в клинических целях, основаны на глубоко ошибочных исследованиях.

«Учитывая недавнюю пропаганду клинического использования плацебо, настало время рассмотреть доказательства, подтверждающие эти утверждения», — написали Махер и его коллеги.

Авторы изучили доказательства недавних утверждений, таких как:

Плацебо обеспечивают важные лечебные эффекты — «обзоры, которые надлежащим образом измеряют эффект плацебо, показывают, что плацебо обычно имеет лишь умеренный эффект».

Цвет и форма таблетки плацебо влияет на величину «эффекта плацебо» — «эта идея в основном пришла из исследований, в которых участники не имели проблем со здоровьем или даже принимали таблетку плацебо. В исследованиях просто спрашивали людей, какие таблетки, по их мнению, могут работать лучше всего. И даже эти ошибочные исследования дали противоречивые результаты.

Плацебо, даже если его честно назвать инертным, создают важные клинические эффекты — «Эти утверждения основаны на сомнительных научных данных. Например, одно исследование, которое якобы поддерживает эту идею, полностью проигнорировало данные по контрольной группе».

Плацебо со временем становятся все более эффективными — «в клинических испытаниях невозможно манипулировать временем, поэтому это утверждение не имеет оснований».

Махер и его коллеги писали, что вышеупомянутые утверждения были примерами того, «какая часть нынешнего дискурса о плацебо, по-видимому, больше сосредоточена на закреплении плацебо как загадочного и действенного, а меньше — на практическом изменении ухода за пациентами и результатов лечения».

«Из обзоров данных клинических испытаний мы знаем, что плацебо дает небольшой эффект, но реальное лечение обычно дает лучшие результаты для пациента. Было бы лучше отказаться от плацебо и вместо этого лечить пациентов с помощью реальных методов лечения, основанных на доказательствах», — заявили ученые.

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