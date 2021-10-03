Что делать белорусам, если в дом «пришел» COVID-19? 1 3.10.2021, 9:35

13,222

Фото: Getty Images

Симптомы, отличия от ОРВИ и гриппа, правила поведения.

Сайт telegraf.by опубликовал правила поведения при подозрении на заражение коронавирусом либо заражении. Сразу подчеркнем — все, написанное в любой статье, касающейся симптомов коронавируса и действий, направленных на выздоровление, нельзя использовать как алгоритм самодиагностики и самолечения.

Если вы осознали риск заражения, нужно немедленно сообщить о себе медикам. Это самое главное, потому что в большинстве клинических случаев все решают индивидуальные особенности организма.

Симптомы

Мы знаем, что вирус содержится в микроскопических частицах жидкости, выделяемых человеком. «Путь» этой жидкости — кашель, чихание, звуки (разговор), глубокое тяжелое дыхание. Кроме того — пот. Именно по причине влаги, выделяемой кожей, нам напоминают постоянно мыть руки либо работать и перемещаться в перчатках.

Если, вопреки соблюдению всех предосторожностей, вы заразились, у вас могут проявиться как легкие, так и тяжелые симптомы. Это зависит, повторимся, от особенностей организма.

Легкие симптомы

Повышение температуры (считается даже 37-37,5°С)Что

Сухой либо с небольшой мокротой кашель

Быстрая утомляемость, вялость

Тяжелые симптомы

Одышка, учащенное дыхание

Очень сильный кашель с мокротой

Кровохарканье

Потеря аппетита

Спутанность сознания

Ощущение сдавления в грудной клетке

Хроническая высокая (выше 38°С) температура

При подтверждении заражения при таких симптомах врач, скорее всего, диагностирует слабое насыщение крови кислородом (по итогам пульсоксиметрии), тахикардию, дефицит витамина D. Некоторые пациенты в ходе диагноза жалуются на раздражительность, спонтанные судороги, тревожное угнетенное состояние, бессонницу.

Важно понимать, что общей комбинации этих симптомов нет. Они могут меняться в очередности, проявляться частично, причем далеко не всегда во время инкубационного периода. Более того, у некоторых пациентов наблюдается «букет» перечисленных выше симптомов, но без температуры.

У пациентов старше 65 лет картина заболевания может сопровождаться помутнением сознания, нарушением речи, двигательными расстройствами, в худших случаях — инсультом либо воспалительным поражением мозга.

Отдельно скажем о редких симптомах. О них в прессе и социальных сетях говорят больше всего, чем не менее, в практике медиков они встречаются реже всего:

Потеря обоняния и/или вкуса

Заложенный нос

Конъюнктивит или покраснение глаз

Боль в горле

Головные боли и головокружение

Боли в суставах и мышцах

Кожные высыпания

Диарея, тошнота, рвота

Озноб

Очень важно: для того, чтобы получить предельно полное представление о симптомах коронавируса и их возможных комбинациях, нужно пользоваться инструкциями, имеющимися на официальных сайтах. Например, на сайте министерства здравоохранения либо ресурсах, созданных медучреждениями. Выглядят такие источники вот так. Не следует соблазняться более простыми по форме статьями на популярных и развлекательных ресурсах, а также индивидуальными рассказами о течении болезни в социальных сетях.

Нужно знать и различия между коронавирусной болезнью и ОРВИ:

Длительность инкубационного периода: 2-3 дня при ОРВИ, до 2 недель при коронавирусе

Скачок температуры при ОРВИ, длительное удерживание температуры 37-37,5°С при коронавирусе

Кашель при коронавирусе продолжительнее, суше, сопровождается болью в груди.

Диарея, тошнота, рвота сопровождают коронавирус в разы чаще, чем ОРВИ у взрослых

«Иссякание» ОРВИ обычно происходит на 7-10 дней, коронавирус на этом сроке чаще переходит на следующую стадию с усилением одышки и дыхательной недостаточности.

Различия между коронавирусной болезнью и гриппом

Несмотря на общие моменты — ломоту в суставах, головную боль, слабость, разбитость, дискомфорт в кишечнике — отличия между коронавирусом и гриппом есть:

Грипп сразу дает о себе знать скачком температуры, при коронавирусе температура держится на повышенной отметке больше недели и лишь затем увеличивается

При гриппе головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, слезотечение, боль в глазах проявляются сразу и выразительно — при коронавирусе эти проявления сложно выделить в ощущении общего недомогания

Поскольку и коронавирус, и грипп могут привести к пневмонии, за диагнозом нужно обращаться незамедлительно.

Сроки изоляции

Прежде, чем рассказать, как вам предстоит себя вести при заражении (либо заражении члена семьи), подробно остановимся на проявлениях заболевания. Это важно для того, чтобы вы поняли — с чем придется столкнуться при легкой форме, когда вы останетесь дома, и какие симптомы послужат основанием для госпитализации.

Меняться они будут на протяжение месяца. Именно столько длится цикл от проникновения вируса в организм до начала выздоровления.

1-3-й день: легкое недомогание, повышение температуры, заложен носа, дискомфорт в мышцах

3-5-й день: прежняя либо чуть выше температур, слабый кашель, пищеварительный дискомфорт, диарея, иногда — утрата обоняния и вкус, – кульминация легкой формы

5-10-й день: улучшение при легкой форме, при средней или тяжелой — сильный насморк, изнуряющий кашель, озноб, боль в теле, одышка

10-12-й день: усугубление одышки, боль в груди, тотальная слабость; появление бледности свидетельствует о высоком риске пневмонии и дефиците кислорода: состояние требует госпитализации

12-14-й день: пациенты с вирусной пневмонией средней тяжести начинают идти на поправку, с тяжелой формой испытывают нужду в искусственной вентиляции легких

14-30-й день: восстановительный период для «тяжелых» пациентов, сопровождающийся остаточной одышкой, слабостью, общим недомоганием.

Временные интервалы течения болезни условны, они зависят от индивидуальных особенностей организма. Коронавирус в легкой форме длится 14 дней. Показатель выздоровления — отрицательный результат двух последовательно сделанных тестов методом ПЦР.

Таким образом, карантин не нужен людям, прибывшим на территорию Беларуси с сертификатом о курсе вакцинации. Последняя прививка должна быть сделана не менее чем за 1 месяц и не более чем за 1 год до даты пересечения границы.

Сегодня в Беларуси отменен обязательный карантин для вакцинированных от COVID-19, а для тех, кто не привит, срок самоизоляции сокращен с 10 до 7 дней. Такое постановление принято Советом министров страны.

Сокращенная самоизоляция или семидневный карантин распространяется на следующих непривитых лиц:

контактов первого уровня

белорусов и иностранцев, прибывших из стран «красной зоны» (включая транзитное перемещение)

Нахождение того или иного государства в «красной зоне» ситуационно меняется. Об этом следует осведомляться, планируя поездки.

Предъявлять результат ПЦР-теста можно на бумажном носителе либо в электронном виде, в том числе, используя систему «Путешествую без COVID-19».

Граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России), достигшие 6 лет, представляют отрицательный результат только через мобильное приложение.

Правила при заражении

Сегодня доминирующий вариант коронавируса — штамм «дельта». У него короткий инкубационный период. Если вы заразились, симптомы проявятся быстро: через 2,5 до 5 дней.

Если у вас есть основания опасаться, нужно внимательно следить: повышается ли температура, присутствуют ли желудочно-кишечные расстройства. Иначе говоря, нужно изучить представленный выше список симптомов и не медлить с обращением к врачу.

Длительность инкубационного периода зависит от вида микроорганизма, минимального количества проникнувшего в организм патогена, степени способности вируса заражать организм, пути проникновения в организм, общего состояния организма.

Симптомов заболевания в инкубационном периоде еще нет, но в организме уже происходят патологические реакции, которые направлены на борьбу с инфекционным агентом. Если их недостаточно, инфекционный процесс развивается дальше.

Человек с COVID-19 способен распространять вирус до появления симптомов, иначе говоря, за 1-3 дня до первых признаков болезни. Наиболее опасны люди в момент окончания инкубационного периода и появления симптомов заболевания.

Домашнее лечение при заражении коронавирусом возможно при трех условиях:

С момента появления симптомов прошло не менее 7 дней.

Нет кашля, одышки и основных симптомов.

В течение трех суток температура тела не повышается.

При наличии в семье больного, находящегося на домашнем лечении, все, проживающие с ним в доме или квартире, обязаны подписать бумагу о соблюдении карантина.

Необходимо

Выделить больному изолированную комнату.

Постоянно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Ухаживать за больным только в маске и перчатках.

При первых подозрениях на заражение следует вызывать врача. Если прибывший врач отказывается провести тестирование и предлагает рецепт на антибиотики без диагноза — пациент вправе отказаться.

Самостоятельно идти в поликлинику не нужно. К зараженному приедет бригада «скорой помощи».

Вызвать ее можно по 103 либо по номеру, выделенной для этой цели в вашем городе. Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334 34 68.

Полный список центров в городах Беларуси, круглосуточно принимающих звонки о подозрении на заражение здесь.

Для того, чтобы помощь оказали незамедлительно, не обязательно чувствовать симптомы. Достаточно сообщить, что вы вернулись из эпидемиологически неблагоприятной страны либо общались с человеком, у которого подтвердили коронавирус.

При обнаружении коронавируса будет проведено эпидемиологическое расследование с выявлением круга общения пациента. Контакты первого уровня будут помещены на карантин вне зависимости от того, есть признаки заболевания или нет.

Больничный по коронавирусу

Оформление листков нетрудоспособности при коронавирусной инфекции имеет свои особенности.

Тот факт, что лицо является контактом первого или второго уровня с обязательством к самоизоляции, должен быть подтвержден должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих санитарный надзор, а также госорганов, курирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Человеку, подлежащему самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Этот порядок регламентирован министерством здравоохранения.

Людям, на которых распространяется государственное социальное страхование, выдается листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции.

Если такой человек госпитализирован, листок нетрудоспособности выдается в день выписки.

Как заполняется листок нетрудоспособности

Людям на самоизоляции под медицинским наблюдением на амбулаторном этапе листки нетрудоспособности выдаются со дня установления временной нетрудоспособности в связи с карантином и закрываются в день его окончания.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на весь период отстранения от работы, подтвержденный листком. В случае нарушения требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».