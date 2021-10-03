Алексей Венедиктов: Лукашенко закрыл любимую газету Путина, реакция будет

Алексей Венедиктов: Лукашенко закрыл любимую газету Путина, реакция будет13
- 3.10.2021, 13:07
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Скандал вокруг «Комсомольской правды» в Беларуси набирает обороты.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал блокировку белорусскими властями издания «Комсомольская правда в Беларуси» и арест журналиста Геннадия Можейко:
― «Комсомольская правда» – это любимая газета Путина, чтоб вы понимали. Вот как газета, бумага.
Он ее просматривает. Точно я знаю. На столе ее видел несколько раз по телевизору. На столе у него пачка газет, а сверху лежит «Комсомолка». Может, не любимая, но читаемая. И поэтому я думаю, что реакция будет.
Доступ к сайту издания «Комсомольская правда в Беларуси» был заблокирован в среду.
Журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске.