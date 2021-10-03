В 160 городах Бразилии прошли массовые акции против президента Болсонару 3.10.2021, 9:55

Жители страны недовольны тем, как власть борется с пандемией.

Тысячи человек в субботу вышли на улицы бразильских городов, чтобы поучаствовать в акциях протеста против президента страны Жаира Болсонару, сообщает ВВС.

Протесты были организованы оппозиционными партиями и профсоюзами и проходят ровно за год до очередных выборов.

Рейтинг популярности Болсонару стремительно падает - многие бразильцы недовольны тем, как президент борется с пандемией коронавируса: на данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек.

Фото: Reuters

Протестные акции прошли более чем в 160 городах страны. Участники несли в руках таблички с требованием отставки Болсонару.

"Этот президент представляет собой все, что связано в отставанием в мире - голод, бедность, коррупцию. И мы здесь, чтобы защитить демократию", - сказал агентству Франс-пресс один из активистов, Валду Оливейра.

Фото: Reuters

В Палату депутатов Бразилии уже поступило более сотни запросов с требованием импичмента Болсонару, однако все они в итоге были отклонены.

Верховный суд страны недавно одобрил несколько расследований в отношении президента.

Субботние протесты прошли вслед за акциями в поддержку Болсонару. Они были организованы, чтобы показать, что действующий глава государства все еще пользуется народной поддержкой, хотя, по данным соцопросов, он уступает в популярности бывшему главе государства Луису Инасио Луле да Силве.

На сегодняшний день рейтинг поддержки Болсонару упал до рекордных уровней. По опросам, проведенным Atlas Institute, 61% бразильцев негативно оценивают работу его правительства, хотя в январе 2019 года, когда он только вступил в должность, такого мнения придерживались 23% опрошенных.

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