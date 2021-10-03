В доме Чижа продается квартира за $1,5 миллиона: как она выглядит

В доме Чижа продается квартира за $1,5 миллиона: как она выглядит46
- 3.10.2021, 12:46
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В шести комнатах владелец жил три месяца в году.
Телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск» нашел квартиру в классическом стиле, которую продают за полтора миллиона долларов. Посмотрите, как выглядит роскошная жизнь с видом на Немигу.
Квартира располагается по адресу Сторожовская, 6 или как величают в народе — в доме Чижа. Объект занимает 309,5 квадратных метров и разделен на 6 комнат, где есть 4 лоджии, 2 балкона и 4 санузла.
В объявлении сказано, что ремонт был сделан еще в 2019 году, а владелец жил в квартире всего 3 месяца в год.
Мягкая мебель выполнена из массива азиатских пород дерева, фасады встроенных шкафов — из массива дуба. Кое-где изображены плафоны известных художников, сделаны куполообразные потолки и стоят колонны.
В квартире встроена система «Аква-стоп», позволяющая избежать затопления в случае прорыва систем водоснабжения. Также под итальянской плиткой на полу проведен теплый пол. Он состоит из 16 ковров, каждый из которых имеет блок управления с интеллектуальными настройками.
Владелец квартиры оставляет покупателю всю мебель и технику. В стоимость квартиры входят и 2 парковочных места.