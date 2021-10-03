В Минске и регионах проходят акции в поддержку забастовки и героев сопротивления
- 3.10.2021, 10:11
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Белорусы не сдаются!
В Минске и регионах проходят акции в поддержку общенациональной забастовки, кибер-партизан и всех героев белорусского сопротивления.
Об этом пишет телеграм-канал «Баста!»:
Партизаны Заводского района передают: «Стачке быть!»
Боровляны благодарят «Кибер-партизан» и «Буслов» за их вклад в борьбу с лукашизмом: «Любые наши действия, даже самые незначительные, важны в борьбе с террористической хунтой. Каждый может и должен приближать конец режима».
Жлобинчане помнят мужественный поступок Андрея Зельцера.
«Настоящий мужчина защищал свою семью и свой дом от неизвестных налетчиков», — пишет «Свободный Жлобин».