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В Минске и регионах проходят акции в поддержку забастовки и героев сопротивления

  • 3.10.2021, 10:11
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В Минске и регионах проходят акции в поддержку забастовки и героев сопротивления

Белорусы не сдаются!

В Минске и регионах проходят акции в поддержку общенациональной забастовки, кибер-партизан и всех героев белорусского сопротивления.

Об этом пишет телеграм-канал «Баста!»:

Партизаны Заводского района передают: «Стачке быть!»

Боровляны благодарят «Кибер-партизан» и «Буслов» за их вклад в борьбу с лукашизмом: «Любые наши действия, даже самые незначительные, важны в борьбе с террористической хунтой. Каждый может и должен приближать конец режима».

Жлобинчане помнят мужественный поступок Андрея Зельцера.

«Настоящий мужчина защищал свою семью и свой дом от неизвестных налетчиков», — пишет «Свободный Жлобин».

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