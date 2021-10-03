Из Беларуси в Польшу за сутки пытались попасть почти 400 мигрантов 3 3.10.2021, 10:55

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Поляки задержали «проводников».

Сотрудники пограничной службы Польши за минувшую субботу зафиксировали 398 попыток незаконного перехода на границе с Беларусью. Поляки также задержали трех «проводников», которые помогали мигрантам переходить границу и перемещаться по территории страны.

Как сообщает Погранслужба Польши, 2 октября в стране зафиксировали 398 попыток незаконного пересечения границы. За прошлые сутки поляки задержали 29 мигрантов: 24 из них были из Ирака, еще трое прибыли из Сирии, а остальные — из Ливана.

В Погранслужбе Польши также сообщают, что за помощь мигрантам задержали троих человек — сирийца, украинца и немца. Это не первый случай, когда в Польше задерживают «проводников», которые помогают мигрантам в пересечении границы и перемещении по территоририи страны и в целом ЕС.

Напомним, 1 октября стало известно, что польский Сейм утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах.

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