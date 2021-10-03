«Комсомольская правда» направит в Минск спецпредставителя 7 3.10.2021, 11:04

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Об этом уже проинформированы власти России.

Редакция "Комсомольской правды" оповестила российские власти о задержании журналиста издания "КП в Беларуси" Геннадия Можейко и в связи с этим намерена направить специального представителя в Минск 4 октября, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"Мы обязательно в понедельник отправим туда нашего специального представителя из Москвы, чтобы он на месте выступал с нашими полномочиями. Мы проинформировали власти России. Дальше будем все делать, что в наших силах, чтобы вызволить его", - сказал Сунгоркин в субботу.

Он сообщил, что журналист был задержан в Москве. "Кто задерживал и как его вывозили из Москвы - мы пока не знаем. У нас такой информации нет, и мы не смогли ее получить", - отметил главред издания.

По словам Сунгоркина, Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске. При содействии издания родители журналиста наняли адвокатов, однако пока у них не было возможности встретиться с ним.

Также главред "Комсомольской правды" сообщил, что в минской квартире у Можейко в течение нескольких часов был проведен большой обыск.

"К нему приехали семь следователей. Это случилось позавчера. Обыск проводился в рамках одного уголовного дела, ему инкриминируют две статьи уголовного кодекса. Все базируется ровно на одной небольшой заметке, которая была на сайте четыре минуты по поводу стрельбы", - метил он.

В свою очередь постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает власти Беларуси освободить задержанного журналиста.

"После блокирования сайта "Комсомольской правды в Беларуси" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории Союзного государства. Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Совета в субботу.

Глава СПЧ Валерий Фадеев пока не смог прокомментировать "Интерфаксу" сложившуюся ситуацию и отметил, что в настоящее время разбирается в ней.

Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром в среду.

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