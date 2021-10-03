ЦИК Грузии обнародовал первые итоги местных выборов 4 3.10.2021, 11:06

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В Тбилиси может быть назначен второй тур.

В Грузии на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — она набирает 48,56% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны после подсчета голосов почти с 40% участков, передает телеканал Imedi.

На втором месте — «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили. Партию поддержали 31,23% избирателей.

Следом с большим отрывом идет партия экс-премьера Георгия Гахарии «Для Грузии» с 6,87% голосов. Всего в выборах принимают участие 50 партий.

На выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава города Каха Каладзе набирает 45,5%. Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,13% избирателей. Третье место у Гахарии (8,97%). Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

Также 50% на выборах мэра пока не набирают кандидаты в еще четырех крупных городах: Батуми, Поти, Рустави, Кутаиси.

Явка на выборы составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

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