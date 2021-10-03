Мнение: «Семья» задушит агрофюрера 4 3.10.2021, 11:12

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Вертолет все время придется держать наготове.

Лукашенко усложняет ситуацию на границе - начались холода. Мигранты продолжают мерзнуть, у них начинаются осложнения. Одни умирают от холода, другие - от сердечных приступов. Режим продолжает выдавать "билеты в Европу", отправляя мигрантов в холодное и неприступное логово. Мигранты сами сделали свой выбор - Балтия заявила, что пускать мигрантов не намерена. Теперь каждая капля крови находится на руках диктатора, который торгует чужими жизнями, пишет телеграм-канал CYNIC.

У некоторых представителей "бегущего народа" при возвращении в Беларусь могут возникнуть определенные вопросы к главному организатору - тогда толпа побежит не в посольство, а во Дворец. Вертолет нужно держать наготове.

Так еще и Путин отвернулся от своего "последнего друга". Всплыла опять Агурбаш, которая выступает после каждого недовольного звонка из РФ в РБ.

Так еще и ОАЭ начинают ерзать на стуле - готовят переформатирование отношений с банками РБ. США прозрачно намекнули, что отношения нужно вести либо с ними, либо с диктаторами. Те сделали свой выбор. А деньги Лукашенко находятся в ОАЭ.

Может стоит перепрятать? Арестуют - семья задушит фюрера. Сейчас еще есть время до зимы - можно с чемоданами вылететь на Восток, купить себе огроменную виллу и до конца жизни радоваться жизни около океана. Если средства арестуют, можно будет либо скитаться по миру, либо просить в Гааге усиленных пайков.

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