ЕС планирует создать в Украине военную миссию 2 3.10.2021, 11:21

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Создание миссии поддерживают восемь европейских государств.

Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей .

Согласно документу, «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине» станет «выражением солидарности» со страной «в связи с продолжающимися военными действиями России» на границе с Украиной и «в незаконно аннексированном Крыму».

Создание военной миссии в Украине поддерживают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия, пишет издание.

По данным Welt, Европейская служба внешних связей рассматривает еще три варианта улучшения военного потенциала украинской армии. В их числе ― расширение существующей с 2014 года консультативной миссии по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

В конце июля главы МИД и Минобороны Украины написали главе европейской дипломатии Жозепу Борреллю письмо с просьбой провести военную учебную миссию в стране.

В конце марта Россия стянула часть войск к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские власти «выражают обеспокоенность» из-за «растущей напряженности» в Донбассе и опасаются, что «украинская сторона может пойти на провокационные действия, которое приведут к войне».

В начале апреля он заявил, что Россия перемещает войска по своей территории, что «не должно никого беспокоить и не предоставляет ни для кого угрозу». Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. Conflict Intelligence Team называла концентрацию российских войск у границы с Украиной максимальной с 2015 года.

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