Дочь неожиданно завившего об уходе Дутерте поборется за пост президента Филиппин

Дочь неожиданно завившего об уходе Дутерте поборется за пост президента Филиппин2
- 3.10.2021, 12:01
Сара Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао.
Президент Филиппин Родриго Дутерте, который накануне объявил об ухода из политики, заявил, что его дочь Сара Дутерте-Карпио будет участвовать в президентских выборах в 2022 году.
Об этом сообщает филиппинский телеканал ABS-CBN News.
О намерении своей дочери баллотироваться на пост президента Дутерте рассказал журналисту канала.
В качестве вице-президента в одной команде с ней будет избираться давний соратник Дутерте, сенатор Кристофер Гон, который незадолго до этого подал необходимые документы.
Сара Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао. На этом посту она сменила своего отца, перед тем как он занял должность президента.
Изначально она не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбраться на пост мэра.
Накануне Родриго Дутерте заявил о том, что уходит из политики и не будет баллотироваться даже на пост вице-президента.
Дутерте в 2022 году заканчивает шестилетний срок и по закону больше не может избираться на этот пост.
Однако ожидалось, что он буде претендовать на пост вице-президента — такое предложение ранее сделала правящая Филиппинская демократическая партия Сила народа (ФДП-Лабан).