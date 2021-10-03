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Дочь неожиданно завившего об уходе Дутерте поборется за пост президента Филиппин

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  • 3.10.2021, 12:01
Дочь неожиданно завившего об уходе Дутерте поборется за пост президента Филиппин

Сара Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, который накануне объявил об ухода из политики, заявил, что его дочь Сара Дутерте-Карпио будет участвовать в президентских выборах в 2022 году.

Об этом сообщает филиппинский телеканал ABS-CBN News.

О намерении своей дочери баллотироваться на пост президента Дутерте рассказал журналисту канала.

В качестве вице-президента в одной команде с ней будет избираться давний соратник Дутерте, сенатор Кристофер Гон, который незадолго до этого подал необходимые документы.

Сара Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао. На этом посту она сменила своего отца, перед тем как он занял должность президента.

Изначально она не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбраться на пост мэра.

Накануне Родриго Дутерте заявил о том, что уходит из политики и не будет баллотироваться даже на пост вице-президента.

Дутерте в 2022 году заканчивает шестилетний срок и по закону больше не может избираться на этот пост.

Однако ожидалось, что он буде претендовать на пост вице-президента — такое предложение ранее сделала правящая Филиппинская демократическая партия Сила народа (ФДП-Лабан).

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