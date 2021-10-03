Остановился металлопрокатный завод в Миорах 1 3.10.2021, 12:07

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На предприятии фактически создана ситуация забастовки.

Возвращаемся к судьбе металлопрокатного завода в Миорах (ММПЗ), руководство которого посажено. Новостей о задержанных не слышно – типичный случай, когда схватить схватили, а дело придумывается на ходу, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Любопытно, что владелец завода Коваленок был вполне лоялен к власти. Завод строился во многом на кредитные ресурсы, и без правильных заходов проект было просто не реализовать.

На ММПЗ, по сути, объявлена первая официальная забастовка. Причем в лучших традициях хунты – рукотворная.

С августа рабочих (почти 600 человек) отправили по домам с сохранением 2/3 оклада. В середине сентября анабиоз продлили до 15 октября. Однако деньги заканчиваются и ходят упорные слухи, что рабочим будут рекомендовать брать за свой счет. Ситуация может затянуться до конца года. Видимо, за это время судьба завода и будет решена. Главная версия – национализация. Как уже было с «Мотовело» Муравьева и «Коммунаркой» Новикова.

Рабочим напомним только, что принуждать вас брать отпуск за свой счет никто не может. Остановка работы предприятия – дело рук исключительно хунты. И других рабочих у нее нет. Солидарность это именно то, что защитит каждого из вас. Уже в ближайшее время хунта планировала оставить вас без денег. Не отказывайтесь добровольно от того, что вам положено по закону.

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