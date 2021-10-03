Медики предупредили о неожиданном последствии коронавируса у молодых людей 1 3.10.2021, 12:11

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Американские специалисты более полугода наблюдали и анализировали состояние пациентов 20-24 лет.

Американские специалисты, изучавшие последствия перенесенного ковида для организма человека, пришли к выводу, что переболевшие испытывают изменения в работе своей симпатической нервной системы, в частности, у них понижается чувствительность к холоду.

Об этом информирует портал ScienceAlert (перевод — cursorinfo.co.il).

Примечательно, что такое последствие наблюдается у молодых людей.

Так, специалисты более полугода наблюдали и анализировали состояние людей 20-24 лет. Они выяснили, что даже в состоянии полного покоя нервы тех, кто переболел COVID-19, находились в большем напряжении, чем у тех, кто не был инфицирован.

Измерение электрической активности мышц показало, что их симпатическая нервная система была чрезмерно активна — например, при смене положения тела у них резко учащалось сердцебиение. Но в других случаях активность системы была на низком уровне — к примеру, когда руки участников на две минуты погружали в ледяную воду, переболевшие коронавирусом чувствовали меньше боли, чем контрольная группа. Ученые выяснили, что восприятие холода у этих людей в разы снижено.

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