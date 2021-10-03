Пропагандисты забились в истерике из-за унижения Лукашенко 10 3.10.2021, 12:15

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Таракан снова просчитался.

На этой неделе диктатор Лукашенко, которого на Западе не признают легитимным, дал интервью американскому телеканалу CNN.

Это событие стало довольно неожиданным, поскольку с августа 2020 года правитель избегает неудобных вопросов, пишет «Салідарнасць».

На этот раз Лукашенко согласился на интервью телеканалу из США с условием: весь разговор будет показан в эфире целиком. Однако просчитался.

Возможно, предчувствуя это, госпропаганда заранее стала представлять итоги интервью, как явную «победу» Лукашенко.

Но что что показали в итоге по CNN? Из часового интервью получился сюжет на 8 минут – в международном блоке передачи, в конце второго часа эфира.

В подводке к интервью ведущий CNN Джейк Тэппер открыто назвал Лукашенко «странным» (bizzare). Также правителя Беларуси традиционно охарактеризовали как «последнего диктатора Европы».

В сюжете показано, как Мэтью Чанс пытается спросить у минчан на улице про их отношение к Лукашенко. Люди, услышав вопрос, убегают от журналиста, один мужчина искренне признается, что не будет отвечать, потому что его «посадят». Лица людей редакторы заблюрили.

А провластные телеграм-каналы тем временем негодуют: «CNN пробило дно, оставив от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз». Правитель Беларуси явно рассчитывал на совсем другой эффект, чем получил.

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