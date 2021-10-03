История одной фотографии, которая повергнет в шок любителей СССР 4 3.10.2021, 12:26

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Популярный блогер разоблачил фейк о «советских девушках».

Так, сегодня будет еще одна ваша любимая тема - любители СССР, которые видят жизнь в Советском Союзе исключительно в розовом цвете, состоящей исключительно из улыбок, комфорта, достижений, побед и ощущения счастья. Ничего, кроме плюсов, в советском периоде такие люди предпочитают не видеть. В их видении мира, в СССР все было только прекрасное, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Рассказы о прекрасном советском прошлом в интернете обычно сопровождаются фотографиями, в массе своей постановочными, которые этот "счастливый период в истории страны" должны демонстрировать. Причем некоторые такие персонажи не чураются использовать фотографии из западной жизни - из школ, супермаркетов, кинотеатров, кафе - сопровождая это подписями о том, что это, якобы, происходило в СССР.

Есть в соцсети Twitter такой аккаунт "Жизнь в СССР". И вот он решил выложить фотографию, выдав ее за фото из советской жизни.

Фотография сопровождается подписью:

"Без ботокса и айфонов, без страз и силикона, без пластики и липосакции

Простые советские девушки просто прелесть!"

Даже невооруженным взглядом видно, что девушки какие-то "несоветские" - улыбаются, носят модную одежду, находятся посреди явно западной архитектуры. а за ними развеваются флаги западных стран, в том числе британский Юнион Джек.

В ответ на это, другой ползователь Twitter "Вестник стабильности" решил потроллить автора аккаунта "Жизнь в СССР" и выложил свой сатирический ответ:

"Если кому интересно, на фото простые советские девушки Sandra Kristensen, Patricia Madden, Kathleen Brown и Caroline Crosby. Снимок сделан знаменитым советским фотографом Fred Mott возле московской гостиницы Royal Lancaster в 1967 году".

Действительно, фото легко гуглится - вот оно, от фотобанка Getty Images, автором которого являлся тогдашний фотограф лондонской ежедневной вечерней газеты The Evening Standard Фред Мотт. Кстати, в Getty Images есть множество снимков его авторства из 1960-х и 1980-х, на которых запечатлена лондонская жизнь. Посмотреть их можно вот тут: фотографии Фреда Мотта. Да, и гостиница Royal Lancaster находится, конечно же, в Лондоне, совсем рядом с Гайд-парком и Кенсингтон-гарденс.

Такие вот дела. Как видите, современные любители СССР пытаются выдавать фотографии западной жизни за жизнь в Советском Союзе.

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