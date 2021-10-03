Теннисистка-ябатька подхватила коронавирус и не выступит на престижном турнире 2 3.10.2021, 12:28

3,154

Арина Соболенко не поедет в Индиан-Уэллс.

Первая ракетка Беларуси заразилась коронавирусом и не выступит на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает TEAM BY со ссылкой на официальную страницу Арины Соболенко в соцсетях.

Соболенко является действующим победителем (2019 года) этого турнира в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс.

Из других белорусок в парном разряде соревнования ранее выигрывала Наталья Зверева вместе с Линдсей Девенпорт (США).

В одиночном разряде в 2012 и 2016 годах побеждала другая прима белорусского тенниса — Виктория Азаренко.

В 2021 году турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 8,7 млн долларов стартует 6 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».