Пограничники Литвы сообщили о ночном выстреле со стороны Беларуси

Пограничники Литвы сообщили о ночном выстреле со стороны Беларуси3
- 3.10.2021, 12:39
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За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 40 мигрантов.
За минувшие сутки в Литву пытались попасть 40 мигрантов из Беларуси, ни одного из них не впустили, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы, передает delfi.lt.
По данным службы, число развернутых в четверг мигрантов было самым большим за весь сентябрь. В среду таких мигрантов было 54, во вторник – 63, в понедельник – 17.
В воскресенье мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Варенского и Лаздийского районов.
Ночью с белорусской стороны границы был слышен один выстрел. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме. В этом году границу с Беларусью нелегально перешли больше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.