Золото партии 3.10.2021, 12:44

2,048

Как «Единая Россия» осваивает средства РЖД под видом «пожертвований».

За прошлый год «Единая Россия» собрала рекордную сумму пожертвований от юридических лиц - 4,8 млрд рублей. Около половины этих денег партия получила от крупных подрядчиков РЖД, выяснил The Insider, причем железнодорожники зачастую жертвовали на нужды единороссов всю свою прибыль.

Более того, в списке жертвователей есть ряд компаний, которые, согласно их же бухгалтерской отчетности, просто не могли «подарить» ЕР суммы, указанные в переводах. Полученные деньги партия власти потратила не на благотворительность или борьбу с коронавирусом, как обещала, а на содержание аппаратов и избирательную кампанию.

Деньги РЖД

В 2020 году «Единая Россия» получила в качестве пожертвований от коммерческих компаний 2,7 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли фирмы, которые получали от РЖД контракты на сотни миллионов рублей.

Например, целых пять подрядных компаний бизнесмена Ашота Човушяна и его брата Ашри перевели «ЕР» в общей сложности почти 200 млн рублей. Так, компания «Орловская металлобаза» в 2019 году поставила РЖД металлопроката почти на 400 млн рублей, а на следующий год отдала в фонд «Единой России» сумму большую, чем ее официальная прибыль – 43,3 млн рублей. Другая компания одного из братьев «Центральная оптовая база «Метизкомплект», которая поставляет РЖД крепежи, щедро пожертвовала партии почти всю свою прибыль - 26,5 млн рублей. Впрочем, холдинг Човушяна ежегодно получает от РЖД сотни контрактов на миллиарды рублей. Так, по подсчетам «Новой газеты» в 2017 году компании бизнесмена получили контракты на 15,7 млрд рублей.

Еще 30 компаний-жертвователей получали от РЖД заказы на сотни миллионов рублей. Причем, речь идет не только о поставках специального оборудования, но и, например, о пошиве одежды для нужд железнодорожников. Например, башкирский «Комбинат рабочей одежды» вместе со своим торговым домом перевели «ЕР» 86,6 млн рублей. А фирма по производству турникетов «МФМ-Партнершип» пожертвовала 20,4 млн рублей.

Всего в списке жертвователей более 300 компаний, и среди них есть фирмы с маленькими доходами, не имеющие отношения к подрядам РЖД, но сумевшие пожертвовать «Единой России» суммы, соизмеримые с их годовым доходом. Некоторые юрлица потом были ликвидированы. The Insider нашел как минимум пять фирм, которые передали «Единой России» суммы, превышающие половину своей выручки.

Так, подмосковная компания «СтройЭкспертПроект», которая разрабатывает сигнализации, в 2020 году заработала 52,7 млн рублей и передала «ЕР» 43,3 млн рублей. Якутская компания «Зеленая улица» пожертвовала партии больше, чем суммарно выручила за 4 года. А московская фирма «РэйлТрансСервис», занимающаяся научными разработками, несмотря на убытки в 20,5 млн рублей в 2019 году, в 2020 году смогла пожертвовать «Единой России» 15 млн рублей.

Микропредприятие «Пантограф» из подмосковного города Жуковский, которое торговало электротоварами, смогло пожертвовать партии власти 43,3 млн рублей при том, что его прибыль составляла в 2020 году всего 4 млн рублей. В 2021 году фирма закрылась.

Скрытые жертвователи

Иногда «Единая Россия» использует для получения денег скрытую систему финансирования - деньги на счет партии поступают через фонды «поддержки регионального сотрудничества и развития». В 2020 году через фонды партия получила почти 2 млрд рублей. При этом отчетности о поступлении и переводе средств самой партии и фондов часто не совпадают.

Фонды «поддержки регионального сотрудничества и развития» появились еще в начале 2000-х годов и стали платформой для создания партии и ее региональных отделений. В разное время по всей стране было зарегистрировано более 150 отделений фондов. Их управлением занимаются доверенные парламентарии – например, экс-сенатор Франц Клинцевич и сенатор Виктор Абрамов.

На момент публикации материала не все фонды поддержки отправили отчеты в Минюст, но в в доступных отчетностях The Insider удалось найти нестыковки. Так, например, Ивановский фонд поддержки перечислил «Единой России» сумму, превышающую максимальное пожертвование в 43 млн рублей – целых 53,3 млн рублей. Нижегородский фонд в свою очередь получил из бюджета 96,5 млн рублей и передал правящей партии половину (44,9 млн рублей). При этом в отчете фонда не указано, кому ушли остальные пожертвования и на каком основании фонд вообще получал бюджетные деньги.

Мурманский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил «Единой России» 43,3 млн рублей, а в отчете указал, что потратил деньги на «поддержку деятельности некоммерческих организаций, созданных для достижения общественно полезных целей».

Как следует из отчетов фондов, они по сути собирают с регионального бизнеса деньги в качестве пожертвований и переводят значительную часть партии «Единая Россия». Если в отчетах российских политических партий в качестве источника доходов указано, что они получают деньги от коммерческих компаний и НКО, то единороссы фиксируют значительные суммы пожертвований именно от этих фондов.

Так в опубликованных отчетах партий в качестве источника доходов указано, что они получают деньги от коммерческих компаний и НКО, а в финансовом отчете «Единая Россия» указаны значительные суммы пожертвований от этих фондов.

Расходы партии

В 2019 году председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призывал однопартийцев перевести на нужды партии хотя бы по одной своей зарплате. Сама же партия, привлекая средства, убеждала, что они пойдут в том числе на благотворительность и борьбу с коронавирусом. С учетом бюджетных денег, партийных взносов и личных пожертвований физических лиц «Единая Россия» в 2020 году получила 9,6 млрд рублей. Однако на благотворительность было потрачено меньше 0,1% - всего 7 млн рублей.

На самом деле, больше половины всех средств было направлено на содержание руководства партии и региональных отделений. 3,1 млрд рублей были потрачены на агитацию и пропаганду и еще 1,6 млрд рублей – на избирательные фонды. Только за агитационные материалы, закупленные у Фонда поддержки будущих поколений «ЕР» заплатила 208 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».