Специалисты назвали суперполезный осенний продукт 3.10.2021, 12:56

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Он увеличивает антиоксидантную защиту, улучшает циркуляцию крови и способствует пищеварению.

Осень – щедрая пора на полезные и вкусные дары, которые обязательно нужно включить в свой рацион. Один из них – ягоды облепихи.

Облепиха – это про красивую кожу, антиоксидантную защиту и много других полезностей – утверждает нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram, сообщает u-news.com.ua.

Мякоть и косточки – разная польза. В мякоти содержаться витамины, микроэлементы и кислоты. Лимонная кислота улучшает энергообмен запускает энергию на уровне клетки. Яблочная кислота обладает антибактериальным эффектом.

Масло из семян облепихи богато жирными кислотами, включая:

1. Альфалиноленолевую кислоту (АLA). Она известна в широких кругах как материнская Омега 3, содержится в семенах. Необходима для поддержки:

клеточных мембран

для нейронов

активация работы желчного пузыря

снижение воспаления

для сосудов

2. Линоленовая кислота (LA) – “полезная” Омега 6 содержится в семенах. Это увлажнение изнутри! Хотите увлажненную кожу, принимайте во внутрь, т.к. ускоряет производство липидов, укрепляя при этом эпитермальный барьер.

3. Масло из ягод, содержащего более 32 % пальмитолеиновой кислоты (омега-7), и масла из семян с высоким содержанием омега-3, 6, 9, витамина А, Е и СОД (супероксиддисмутаза). Важный фермент в организме, защищающего клетки и ткани от повреждения свободными радикалами.

4. Растительные стерины – способствуют правильному жировому обмену в организме, улучшают циркуляцию крови, восстанавливают желудочно-кишечную микрофлору, способствуют пищеварению. Поддержка нервной системы и мозга.

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