Победитель одного из самых престижных мировых конкурсов ушел из минского Оперного театра 3.10.2021, 13:16

Что произошло?

Солист Национального театра оперы и балета Павел Петров ушел из коллектива. Информацию об этом он подтвердил zerkalo.io.

Вместе с Павлом из коллектива ушла и его супруга, музыкант Дарья Шлык, которой не продлили контракт.

По словам Павла, он написал заявление об уходе по собственному желанию.

— В последнее время я работал в Оперном на 0,25 ставки. Об этом мы договорились еще с предыдущим директором Александром Петровичем. Теперь я чаще выступаю за границей, поэтому, приехав в Минск, написал заявление об отпуске за собственный счет. Мне его не подписали, хотя юридически такая возможность существовала.

Вместе с Павлом из коллектива ушла и его супруга, музыкант Дарья Шлык, которой не продлили контракт.

Кто такой Павел Петров?

Уход Петрова — серьезный репутационный удар для белорусского Оперного.

Павел Петров родился в Бресте. Когда ему было два года, семья переехала в Борисов, где прошло его детство. Три месяца работал токарем на местном заводе «Автогидроусилитель».

Закончил Академию музыки (класс народного артиста Беларуси Петра Ридигера). Четыре года работал в хоре Музыкального театра. С 2012 года солист Национального театра оперы и балета Беларуси — на тот момент Павел учился на втором курсе.

Лауреат многочисленных конкурсов, проходивших в Австрии, Латвии, России, Польше и Молдове.

В 2018 году Петров выиграл престижный конкурс Operalia в Лиссабоне, который проходит под руководством всемирно известного певца Пласидо Доминго. Также он стал обладателем премии Zarzuela, вручаемой Доминго.

Цель этого конкурса — найти новые оперные таланты и помочь в их дальнейшем карьерном росте. Как отмечается на сайте belcanto.ru, «само участие в конкурсе и тем более победа в нём — это хороший старт для будущей удачной карьеры. Поскольку жюри состоит по большей части из известных оперных режиссеров-постановщиков, работающих в самых престижных оперных театрах мира, они часто приглашают конкурсантов для участия в своих спектаклях».

После победы на конкурсе карьера Петрова пошла вверх. Последние годы певец работает в труппе Оперного театра Граца (Австрия). При этом до недавнего времени он продолжал выступать и в Минске, что было чрезвычайно престижно для белорусского коллектива.

Что происходит в Оперном?

Уход Петрова вписывается в общую картину массового исхода звезд белорусского искусства из театра. За прошлый и этот сезон были уволены дирижеры Вячеслав Волич и Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина, хормейстер Иван Титов.

Театр не продлил контракты народному артисту Владимиру Петрову, певицам Наталье Акининой и Екатерине Головлевой.

Несколько человек ушли по собственному желанию — в том числе, один из лучших молодых дирижеров мира Дмитрий Матвиенко, а также режиссеры Дарья Потатурко и Елена Медякова.

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