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Причину гаванского синдрома рассекретили?

  • 3.10.2021, 13:24
Причину гаванского синдрома рассекретили?

Она оказалась странной.

Загадочному гаванскому синдрому, который мучил американских дипломатов на Кубе, нашли прозаичное объяснение. Изначально они подозревали применение звукового оружия. Но похоже, источник синдрома никак не связан с человеком.

Доклад для Госдепа, который есть в распоряжении портала BuzzFeed, указывает, что так называемый гаванский синдром могли спровоцировать сверчки.

Десятки сотрудников американского посольства на Кубе сообщали, что слышали гудящие звуки, а затем у них появились боль, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

Исследовательская группа американских ученых JASON пришла к выводу, что звуки, которые удалось записать, имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное. Наиболее вероятным источником назвали сверчков. Тем не менее не исключается, это эти звуки могли использоваться для маскировки настоящего источника неприятностей.

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