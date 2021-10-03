Причину гаванского синдрома рассекретили? 3.10.2021, 13:24

Она оказалась странной.

Загадочному гаванскому синдрому, который мучил американских дипломатов на Кубе, нашли прозаичное объяснение. Изначально они подозревали применение звукового оружия. Но похоже, источник синдрома никак не связан с человеком.

Доклад для Госдепа, который есть в распоряжении портала BuzzFeed, указывает, что так называемый гаванский синдром могли спровоцировать сверчки.

Десятки сотрудников американского посольства на Кубе сообщали, что слышали гудящие звуки, а затем у них появились боль, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

Исследовательская группа американских ученых JASON пришла к выводу, что звуки, которые удалось записать, имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное. Наиболее вероятным источником назвали сверчков. Тем не менее не исключается, это эти звуки могли использоваться для маскировки настоящего источника неприятностей.

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