Карлес Пучдемон вернулся на Сардинию 3.10.2021, 13:29

Экс-председатель каталонского правительства предстанет перед судом.

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в воскресенье утром вернулся на Сардинию, чтобы в понедельник предстать перед апелляционным судом города Сассари, который рассмотрит запрос властей Испании на его экстрадицию, сообщил РИА "Новости" итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.

"Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", - сказал Маррас.

По словам адвоката, суд Сассари должен будет рассмотреть процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты. Что касается решения по существу вопроса об экстрадиции Пучдемона, то неизвестно, будет ли оно принято уже в понедельник. "Это может произойти, но может и не произойти", - заметил защитник.

Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из страны после незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашения ее региональным парламентом.

Политик был задержан итальянскими правоохранителями 23 сентября в аэропорту сардинского города Альгеро. На Сардинию он прибыл для участия в фестивале фольклорной культуры и встреч с местными политиками.

На следующий день апелляционный суд Сассари подтвердил законность задержания Пучдемона, но вынес постановление об отсутствии оснований для его содержания под стражей, назначив рассмотрение запроса Испании на 4 октября. После нескольких дней участия в запланированных в Альгеро мероприятиях Пучдемон, который был избран в Европейский парламент в 2019 году, вернулся в Бельгию, где он сейчас постоянно проживает.

На минувшей неделе судья Верховного суда Испании Пабло Льярена в письменном обращении к суду Сассари подтвердил, что европейский ордер в отношении Пучдемона остается в силе. Напомнив об отсутствии у Пучдемона парламентского иммунитета, судья попросил итальянских коллег приостановить процесс в том случае, если защита Пучдемонта запросит суд Европейского союза рассмотреть вопрос о восстановление его иммунитета.

В таком случае, по мнению Льярены, итальянский суд может приостановить процедуру исполнения приговора до вынесения решения европейской инстанции.

Как сообщила в пятницу испанская газета ABC, защита Пудчемона направила запрос о восстановлении его парламентского иммунитета в Европейский суд общей юрисдикции.

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