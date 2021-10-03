Партизаны провели яркую акцию в честь Дня учителя 1 3.10.2021, 13:35

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Белорусские партизаны провели яркую акцию в честь Дня учителя.

«Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником настоящих педагогов, профессионалов своего дела. Хочется сказать спасибо учителям, которые не побоялись и не остались безучастны. Спасибо, что делаете все, что в ваших с силах, чтобы школа была не тюрьмой, а путевкой в жизнь. Доказываете, что учитель – это друг, а не надзиратель. Учите правильной истории и не перевираете факты.

Спасибо тем отважным и смелым, кто не сфальсифицировал выборы и всегда шёл на встречу. Только такой Учитель может обучить важным и правильным вещам.

С праздником! Мы вами гордимся и вас благодарим!», — заявили участники акции.

Фото акции опубликовал фотограф Алексей Змагарский.