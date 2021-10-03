Бюджет России торжественно отпоют 1 Николай Травкин

3.10.2021, 13:42

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Страна может спать спокойно.

Накануне произошло важное для России событие: состоялся вынос из стен Правительства бюджета на 2022-й и два последующих года. Бюджет направлен в здание на Охотном ряду, где его осмотрят и торжественно отпоют народные избранники.

После этого он переместится в Кремль на высочайшее благословение и с 1 января следующего года начнет благотворное влияние на житие россиян.

Думская церемония будет не слишком продолжительной, поскольку значительная часть бюджета засекречена, а в каких коробках, опечатанных со всех сторон, лежат бумаги с секретными суммами — не помечено.

Новые люди среди думских, конечно, проявят любопытство и захотят посмотреть, что же там секретного. Но бывалые депутаты убедят, что надо от греха подальше с этими секретами и лучше вообще никакие коробки не распечатывать, а проголосовать сразу за содержимое во всех них в целом.

Менять все равно, даже в несекретных строчках, ничего не разрешают. «Не вашего ума, — говорят, — дело, еще испортите чего». А влезать в эту цифирь, чтобы затем поведать избирателям — так народу это вообще неинтересно.

Ну, особо назойливым можно сообщить, что на социальную политику в следующем году определили 5,8 триллиона руб или 24% от всех расходов. А на силовиков 6,33 триллиона или 27%. Таким образом, россияне могут быть спокойны: враг ни изнутри, ни снаружи нас врасплох не возьмет.

Николай Травкин, «Фейсбук»

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