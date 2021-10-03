Tesla продала рекордное количество электромобилей с начала года 3.10.2021, 13:47

Продажи корпорации Илона Маска выросли на 72%.

Корпорация Tesla продала за третий квартал 2021 года свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов. Об этом накануне сообщило агентство Associated Press.

Указано, что продажи выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила 140 тысяч электрокаров.

При этом аналитики исследовательской компании FactSet ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал.

Всего за этот год корпорация Илона Маска поставила около 627 тысяч электрокаров, что уже существенно превысило прошлогодний показатель в 499 550 штук.

Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тысяч электромобилей по всему миру.

Напомним, во втором квартале нынешнего года Tesla впервые получила прибыль свыше $1 млрд или $1,02 в расчете на акцию.

Первый квартал Tesla также закончила с прибылью – $438 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $16 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

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