Ученые нашли золотую чашу возрастом около трех тысяч лет 3.10.2021, 13:50

Артефакт обнаружили на территории Австрии.

Команда археологов из разных стран проводила раскопки в поселении Эбрайхсдорф, которое находится на территории современной Австрии. Специалистам удалось обнаружить уникальный клад, возраст которого достигает трех тысяч лет. Невероятно ценной находкой считается чаша из чистого золота, которая, предположительно, использовалась для того, чтобы проводить разнообразные ритуалы последователями древнего культа Солнца.

Об этом сообщает Nauka w Polsce (перевод — planetanovosti.com).

Раскопки на данной территории начались еще осенью 2019 года. В этом месте собираются в дальнейшем строить железнодорожную станцию. Археологов пригласили для проведения обследования территории и Михал Сип отметил, что обнаруженный клад является самым огромным открытием в его жизни.

Чаша находилась на небольшой глубине рядом со стеной одной из построек старинного поселения. На ней присутствовал специальный орнамент, который указывает на то, что изготовили ее непосредственно последователи культа Солнца. Он пользовался особой популярностью в доисторические времена. Скорее всего, чаша выступала в качестве символа Солнца. Древний мастер сделал ее невероятно красивой и даже добавил лучи, которые расходятся во все стороны.

Чаша имеет высоту 5 см, а ее диаметр составляет 20 сантиметров. Для изготовления использовался тонкий лист метала. После проведенного химического анализа удалось установить, что на 90% артефакт состоит из золота. 10% — это примеси меди и серебра.

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