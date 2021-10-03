Оплатят ли самоизоляцию и продлят ли отпуск из-за простуды: что надо знать белорусам о больничных 3.10.2021, 13:56

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10 самых частых вопросов.

На улице промозглая осень и четвертая волна коронавируса, в поликлиниках — километровые очереди, а на лицах прохожих — маски и страдания. Значит, самое время ответить на частые вопросы о больничных листках.

Onlíner рассказывает, почему зарплата после болезни уменьшается, можно ли улететь в это время на отдых, есть ли смысл открывать больничный в субботу и многое другое.

1. Как считается больничный и почему зарплата потом меньше?

Пособие по временной нетрудоспособности (или проще — больничный листок), как правило, подсчитывает бухгалтерия на работе, а выплачивает ФСЗН. Чтобы фонд оплатил больничный, ваш наниматель должен перечислять за вас взносы. А теперь наберитесь терпения: формула не из простых.

1. Сначала подсчитывается среднедневной заработок. Для этого берется количество календарных дней за последние шесть месяцев работы (простой, больничные и отпуска сюда не входят). Потом считают сумму заработка человека за эти полгода (опять же, без отпускных, больничных, разовых премий и поощрений). Затем общая сумма делится на количество дней.

2. Сумма выплаты по больничному считается так: средний заработок за день умножаем на количество календарных дней в больничном. При этом за первые 12 календарных дней пособие назначается в размере 80% среднедневного заработка, за остальные дни непрерывной болезни — 100% заработка.

Итак, что имеем в итоге. Из подсчета убираются многие выплаты (разовые премии, выплаты на оздоровление, командировки и т. д.), при этом количество дней уменьшается только на время больничного, отпуска или простоя. А потом из этой уменьшенной суммы отнимают еще 20% за первые 12 дней больничного.

2. Заболел в отпуске — весь отдых насмарку?

Не всегда. Если вы взяли оплачиваемый отпуск и открыли больничный во время него, тогда эту часть отпуска перенесут на другое время (ваше мнение должны при этом учитывать), а больничный оплатят.

Но если вы заболели в отпуске за свой счет или в учебном отпуске, то эти дни не переносятся, а за них не начисляется пособие по болезни. Если весь отпуск вы просидели с больным ребенком, то тогда считайте, что он тоже был коту под хвост: больничный вам не оплатят и отпуск не перенесут.

3. Заболел сразу после увольнения. На больничный нет шансов?

Больничный после увольнения могут оплатить. Но для этого нужно соблюсти сразу несколько условий. Для этого вы должны были уволиться по уважительной причине с места основной работы и заболеть в течение 30 дней после увольнения. И болезнь должна длиться не менее 30 дней.

В общем, если все серьезно, то берите справку о болезни и идите в орган по труду по месту своей регистрации. Там решение будет принимать целая комиссия, которая в итоге может поменять вашу справку на больничный, а тот в итоге оплатят. При этом для выплаты возьмут только 70% от вашего среднего дневного заработка на уже прошлой работе.

4. Оплатят ли время самоизоляции?

Неважно, где вы переносите коронавирусную инфекцию — дома на самоизоляции или в больнице, но больничный вам должны оплатить. Но для этого коронавирус у вас должен быть подтвержден результатом теста.

Если вас признали контактом первого уровня, вы также получаете листок нетрудоспособности на срок 7 дней и пособие по нему. По закону вы признаетесь контактом первого уровня, если в течение не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра находились рядом с заболевшим человеком без масок.

Также вы получите оплачиваемый больничный, если контактом первого уровня признают вашего ребенка в возрасте до 10 лет, который посещает школу, детсад или ясли. То же самое будет, если такой ребенок стал контактом второго уровня и при этом у него есть как минимум один симптом болезни.

Если вас уличили в нарушении режима самоизоляции, оплатят только половину больничного. В таком случае на листке ставится специальная отметка о нарушении режима. Если же вам во время самоизоляции позвонил наниматель и услышал на заднем фоне звуки празднования или шум автомобиля, лишить пособия только за это вас нельзя.

5. Потерял больничный и нашел спустя три месяца. Его оплатят?

Чем раньше вы его принесете, тем быстрее получите выплату. Но по закону принести свой больничный в бухгалтерию для оплаты можно в течение шести месяцев со дня его закрытия. Принесли позже — вам могут отказать в выплате.

6. Оплатят ли жене безработного больничный на ребенка?

Если муж официально не работает, больничный по уходу за ребенком жене не оплатят. Логика такая: кто в семье не работает, тому и вытирать детские сопли. По этой же причине не будут оплачивать больничный на ребенка матери или отцу в декрете.

Если же «смотритель» за ребенком до трех лет заболел так, что сам не может полноценно нянчится с ним (например, получил перелом или попал в больницу), больничный по уходу за ребенком могут дать папе, бабушке или дедушке (если они сами работают).

7. Не пришел в день повторного приема к врачу или слетал на море. Что теперь?

Допустим, вам открыли больничный и сказали прийти на повторный прием через три дня. Через три дня лучше вам не стало — вы решили продолжить лечение и зайти к врачу попозже (все равно ведь еще болеете). Или же вам назначили пройти флюорографию и сдать кровь, а вы предписаний врача не соблюли. Все это считается нарушением режима лечения, и больничный за все дни нарушения вам имеют право оплатить только наполовину.

Если же следующий врачебный прием у вас через две недели (мало ли — перелом) и вы решили скоротать это время в Египте, больничный тоже оплатят наполовину (при закрытии больничного смотрят штампы в паспорте).

8. Поднялась температура в субботу. Идти к врачу или подождать понедельника?

Если пойдете на прием в субботу, то больничный откроют в выходной. При этом график работы значения не имеет, и вам оплатят выходные. Правда, велика вероятность, что с обычной простудой вас и выписать постараются раньше следующих выходных.

А вот с заболевшим в ваш выходной ребенком такое правило не сработает: больничный вам оплатят только со следующего рабочего дня.

9. Почему я получил какую-то совсем мизерную выплату по больничному?

Это может произойти из-за низкой зарплаты или недостаточных выплат в ФСЗН. Чтобы вам оплатили больничный исходя из среднего заработка, вы должны работать предыдущие шесть месяцев (неважно где, главное — взносы платить). Поэтому чаще всего с минимальными выплатами по больничному сталкиваются молодые специалисты или люди, которые нашли работу после долгого перерыва.

Если вы заболели в первый месяц работы по распределению, а до этого официально работали не дольше полугода или вообще не работали, то над вашим больничным может потом заплакать котик.

Дело в том, что выплата у вас будет минимального размера. За месяц больничного — 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума за два последних квартала. Сейчас эта сумма составляет 283,46 рубля. То есть проболели месяц — вам выплатят чуть больше 140 рублей, за 10 дней больничного — менее 95 рублей.

Но это если заболеть до первой зарплаты. Если же наниматель заплатил за вас хоть один взнос, то выплата больничного будет рассчитываться с учетом вашей зарплаты (80% дневного заработка за первые 12 дней, 100% — все остальное).

10. Вернулся с больничного и узнал, что уволен. А это законно?

Скорее всего, нет. Увольнение по инициативе нанимателя в период временной нетрудоспособности работника запрещается. Но есть исключения: ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, на которого трудился человек. Правда, внезапную ликвидацию провести проблематично, поэтому о скором окончании работы человек, вероятнее всего, знал. Уволить из-за сокращения или по другой инициативе нанимателя в это время нельзя.

Вторая причина, по которой вас могут (но не обязаны) уволить на больничном: если из-за этого вы отсутствуете на рабочем месте более четырех месяцев подряд (исключение — беременность). При этом, если за эти четыре месяца вы отработали хотя бы день, уволить вас по этому основанию уже не смогут, а при некоторых заболеваниях срок гарантии еще дольше. Кроме того, если работник находится на больничном из-за производственной травмы или профзаболевания, его рабочее место и все выплаты сохраняются до выздоровления или установления инвалидности.

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