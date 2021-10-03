Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат 4 3.10.2021, 14:03

1,092

Президент Украины готов к беседе в формате тет-а-тет.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией Слуга народа в воскресенье, 3 октября, сообщает korrespondent.net.

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня – ред.). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – заявил Зеленский.

Он отметил, что готов к встрече с Путиным в нормандском формате и "в принципе готов к любой встрече на сегодня" с президентом РФ, потому что "она поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма".

"Уверен, что если завтра Украина скажет: давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем… Еще раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации", – сказал президент.

Зеленский предположил, что результаты встречи могут быть непредсказуемыми для российской стороны.

"Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».