«Полдюжины вооруженных гопников врываются в квартиру» 3.10.2021, 14:09

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Это не сценарий нового фильма Квентина Тарантино.

Полдюжины вооруженных гопников врываются в квартиру героя, который из последних сил отстреливается, забирая на тот свет одного из налетчиков. Его жена — единственный реальный свидетель произошедшего — становится обвиняемой и, вероятнее всего, в эти самые минуты подвергается пыткам со стороны сотрудников фальшивой спецслужбы, пишет телеграм-канал «Движ».

Это не сценарий нового фильма Квентина Тарантино.

Бандиты до смерти избивают рубаху-парня, художника, которому не все равно. Вся страна видит это, всем известны исполнители. Бандитов прикрывает узурпатор. Один из убийц получает сенаторскую должность. Дело закрывается, а к ответственности привлекают людей, которые опубликовали реальные данные о состоянии убитого, очищая его имя от клеветы. Отчаянная мать призывает провести настоящее расследование гибели сына. Бесполезно.

Не Андрей Звягинцев придумал этот сюжет.

Мы должны осознать и принять, что это — новая реальность нашей страны. Все это действительно происходит на наших улицах, в наших домах прямо здесь и сейчас — сколько не отправляй новостные и революционные каналы «в архив» телеграма. Это не фильм и не игра...

Кровь Андрея и Романа не только на руках у слуг диктатора. Она также на тех, кто смирился со своей участью и вернулся в стойло, как будто бы год назад ничего не было.

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