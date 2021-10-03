В России — новый рекорд по суточному числу смертей от COVID-19 3.10.2021, 14:17

Предыдущий максимум был установлен 1 октября.

За последние сутки в России от коронавируса скончались 890 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, сообщает РБК.

Это новый рекорд с начала пандемии. Предыдущий был установлен 1 октября, когда умерли 887 человек. Тогда суточное число летальных исходов обновляло максимумы в течение четырех дней подряд, с 28 сентября. Впервые показатель перешагнул отметку 800 смертей 13 августа.

Всего в России, по данным штаба, скончались 209 918 человек. Росстат, который учитывает и те случаи, когда коронавирус привел к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен после смерти, сообщал о 376,5 тыс. летальных исходов.

Больше всего человек за последние сутки умерло в Москве (65, за все время пандемии — 29,1 тыс.), еще 59 летальных исходов пришлись на Санкт-Петербург (22 тыс. за время пандемии), 46 — на Свердловскую область (6,4 тыс.) и 31 — на Ростовскую (6,8 тыс.).

Помимо этого в России второй день подряд выявляют более 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Так, в воскресенье зарегистрировали 25 769 заразившихся, из них 4,2 тыс. выявили в Москве, 2,4 тыс. — в Петербурге, 1,6 тыс. — в Московской области. В сумме в стране зафиксировали 7 586 536 случаев заражения.

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Общество

С конца сентября ежедневное число заразившихся коронавирусом в России снова начало расти после июльского всплеска. Если в течение сентября в сутки в среднем выявляли около 18 тыс. заболевших, то к 23 сентября показатель превысил 21 тыс., а к 1 октября — 24 тыс.

В четверг рост заболеваемости прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что власти видят нарастающую волну, однако на федеральном уровне пока не принималось никаких решений об ограничениях для граждан. При этом он подчеркивал, что регионам придется реагировать на растущие показатели.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темп прироста новых заболевших на прошлой неделе составил 8,8%. По ее словам, рост заболеваемости идет в 56 регионах, в 17 наблюдается отсутствие значимой динамики. Число новых больных растет во всех регионах до Урала, уточнила она, в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах ситуация пока более-менее стабильная.

Из-за этого некоторые регионы решили ужесточить ограничения. Так, в Пермском крае, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях введут QR-коды для доступа в различные учреждения, многие субъекты отменяют массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные и досуговые.

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