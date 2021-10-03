Работа в будущем: у кого есть шансы в Германии 3.10.2021, 14:31

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Немецкий рынок труда ждут большие перемены.

На первый взгляд, на рынке труда в Германии все хорошо. Уровень безработицы остается низким, и даже пандемия не оказала существенного влияния: за время коронакризиса число безработных возросло незначительно - с 5,0 до 5,9 процента. Большинство рабочих мест удалось сохранить, кроме того пандемия показала, что работа на удаленке - вполне реализуемая опция. Тем не менее, страну уже в этом десятилетии ждут драматические изменения. И многие эксперты считают, что она к ним не готова, пишет dw.com.

Водители, переводчики, банкиры - в группе риска

Движущие силы трансформации - цифровизация и автоматизация процессов, а также технологические изменения, связанные с ростом электромобильности. Хольмар Шнайдер (Hilmar Schneider), директор боннского исследовательского Института экономики труда наблюдает такой тренд: "Времена тяжелой физической работы по сути прошли. Мы все больше занимаемся умственным трудом". Простые задачи, для выполнения которых не нужна высокая квалификация, все активнее будут перенимать роботы и компьютеры - или такая работа будет плохо оплачиваться. "И мы далеко в этом продвинулись. То, что можно было автоматизировать, уже автоматизированно", - констатирует он.

В промышленности и на складах робототехника уже широко используется. В сфере логистики предстоят глобальные перемены: если сейчас грузовиком все еще управляет человек, то с развитием автономного транспорта такая необходимость отпадет. Со временем водители больше не будут нужны. То же самое касается сервиса такси или Uber.

Социолог из Потсдамского университета Ролан Вервибе (Roland Verwiebe) уверен, что многие рабочие места перестанут существовать, но беспокоиться надо не только специалистам с низкой квалификацией. "Цифровизация - это эпохальный прорыв. Он затронет и виды деятельности, для которых сейчас необходимо хорошее образование", - убежден профессор. В качестве примера ученый приводит профессию переводчика, которого постепенно заменяют такие онлайн-сервисы, как Google Переводчик или DeepL. Потенциально лишиться работы могут также адвокаты, поскольку правовую информацию клиенты смогут получать с помощью автоматических систем, и сотрудники банков.

Где будет больше рабочих мест

"Германия находится в самом разгаре изменений и в будущем почувствует их еще больше", - прогнозирует социолог. При этом страна рискует отстать от остальных. Пандемия коронавируса выявила ряд слабых мест, особенно в сфере госуправления. Ведомства здравоохранения часто были перегружены и полагались больше на факсы, чем на современные средства связи, чтобы отслеживать цепочки заражения. И в школах цифровые компетенции учеников и педагогов оставляют желать лучшего. Но не только цифровизация угрожает рабочим местам.

По прогнозам экспертов, развитие электромобильности в ближайшие четыре года будет стоить почти 200 тысяч рабочих мест в немецкой автоиндустрии, поскольку производство электрических двигателей и коробок передач менее трудоемкое. К такому выводу приходят ученые из Института экономических исследований при Мюнхенском университете. В более ранних иссследованиях потери на рынке труда оценивались еще выше. В то же время в сфере производства и сервисного обслуживания электромобилей будут создаваться новые рабочие места, количество которых будет превышать исчезнувшие. Новые вакансии возникнут и в других секторах экономики. По данным консалтинговой компании Deloitte, к 2035 году в профессиях, в которых специалистов сложно заменить технологиями, появятся около 2,1 миллиона рабочих мест - в основном в сферах здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, а также менеджмента и администрирования.

Германия будет все больше зависеть от иностранцев

Тех, кто потеряет работу из-за цифровизации, это не утешит, поскольку зачастую их квалификации недостаточно для таких вакансий. Проблема усугубляется тем, что в Германии доля низкооплачиваемых рабочих мест очень большая: каждый пятый работник получает минимальную заработную плату или немного больше ее. В скандинавских странах, Нидерландах или Франции этот показатель наполовину ниже. Выход видится в повышении образования. По оценкам Boston Consulting Group, только в автомобильной индустрии около 800 тысячам сотрудников вскоре понадобятся новые навыки. Благополучие стареющего немецкого общества будет зависеть и от трудовых мигрантов. "Для этого нужны новые концепции по привлечению высококвалифицированных специалистов. Существующих сегодня недостаточно", - отмечает Хильмар Шнайдер. И здесь многое зависит от политиков.

В 2020 году специалистам не из ЕС был облегчен доступ к немецкому рынку труда. Трудоустроиться в Германии теперь могут и представители рабочих специальностей, если диплом признан в ФРГ и есть предложение по работе. Разрешается и приехать на полгода в страну для поиска подходящей вакансии. Будет ли трудовая миграция еще более упрощена, зависит от того, кто войдет в новую правительственную коалицию. Ее вероятные участники - либералы и "зеленые" - выступают за модернизацию миграционного законодательства, включая дальнейшее облегчение процедур получения визы для работы в Германии, а также признания профессиональной квалификации.

В частности, партия "Союз-90/"зеленые" предлагает гибкую систему баллов для оценки востребованности иностранного специалиста на основе ежегодного анализа ситуации на рынке труда и в качестве бонуса для иностранцев - возможность получить немецкое гражданство уже после пяти лет легального пребывания в ФРГ. Свободная демократическая партия (СвДП) выступает за введение "голубой карты" и для работников без высшего образования, а также отбор претендентов на переезд в Германию по канадской модели.

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