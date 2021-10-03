Кремлевская шизофрения 1 Вадим Зайдман, kasparov.ru

3.10.2021, 14:41

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Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Сайт "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован по требованию Мининформа Беларуси после публикации статьи Геннадия Можейко о геройски погибшем Андрее Зельцере, убитом ответным огнем после того, как он застрелил одного из лукашенковских карателей, вламывавшихся в его квартиру.

У Кремля в связи с этим проявилась явная шизофрения. То есть, раздвоение сознания.

С одной стороны, произошло нечто неслыханное. Кремль устами Пескова осудил нарушение свободы слова властями Беларуси: "Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси". Неслыханно это потому, что так Кремль обычно разговаривает с западными странами в случае, если они как-то решаются ущемить права российских пропагандистских медиа. Последний такой случай произошел вот только что, когда YouTube заблокировал два канала RT, вещающих в Германии.

С другой стороны, Россия позволила лукашенковским силовикам, которые давно чувствуют себя и действуют в России, как дома, выкрасть Геннадия Можейко из Москвы, где он в то время находился, и вывезти в Беларусь, где он немедленно был помещен в изолятор на Окрестина, эти гестаповские застенки Лукашенко.

Где-то тут концы с концами не сходятся. Казалось бы, если вы ИСКРЕННЕ возмущены нарушением свободы слова со стороны властей Беларуси, то вы как минимум должны были взять под защиту журналиста, статья которого побудила их совершить наезд на эту священную, не будем сомневаться, для Кремля корову, свободу слова, а не выдавать его лукашенковским карателям! Ничего не скажешь, хорошее побуждение к тому, чтобы заставить белорусские власти обеспечить нормальные условия "для работы наших СМИ на территории Беларуси". Не иначе, на Окрестина и созданы идеальные условия для такой работы.

Не будем лукавить и придуриваться. Никакой, конечно, шизофрении нет, а есть включение дурочки, или валяние ваньки, точнее, вовки, кому как больше нравится. Исключительно для соблюдения приличий – вот же, мы осуждаем всякий зажим свободы СМИ – что Лажи Тудей Симоньянши в Германии, что "КП в Беларуси".

Забота Кремля о соблюдении свободы слова Лукашенкой – совершенно в данном случае показная туфта для Запада, с готовностью подставивший свои уши для российской лапши. А вот выдача провинившегося журналиста лукашенковским карателям – это искренний акт солидарности с братским фашистским режимом.

Лука, конечно, тот еще сукин сын, но это все-таки российский сукин сын, а не какой-нибудь западный.

Нет уже никаких сил смотреть, как Лукашенко в буквальном, а не переносном смысле, истребляет свой народ, отстреливая или бросая в застенки ее лучших граждан. Имеющих мужество сопротивляться тирану, не идти покорно на убой.

Таки по полной Лука наложил в штаны в прошлом году. И теперь таким образом избывает свой страх.

Какое, милые у нас тысячелетье на дворе? Почему цивилизованная Европа, в частности, ее локомотив – Германия, терпят у себя под боком этот в буквальном смысле нацистский ужас – причем, по отношению к собственным гражданам.

Я уже писал об этом: ладно, Запад не может совладать с Путиным – у того ядерная заточка в руках. Боятся. Но почему не дадут по рукам Лукашенко? Почему после совершенно наглой узурпации им в прошлом году власти, после брутального подавления, избиения народных протестов международное сообщество не ввело хотя бы против него (если уж против Путина ввести кишка тонка) те самые адские санкции?! С занесением режима в международные изгои, на манер Ирана и КНДР.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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