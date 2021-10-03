В Беларуси запретили детскую обувь и раскраску «Маленькая принцесса» 1 3.10.2021, 14:49

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Под запрет попало также кресло «Смешарики».

В список опасной продукции Госстандарта включили новые товары, среди них оказались в том числе детские вещи. Теперь их запрещено ввозить и продавать в нашу страну до тех пор, пока производители и импортеры не устранят найденные нарушения по качеству, сообщает zerkalo.io.

Обувь

В список запрещенных к ввозу и продаже товаров на этой неделе попала детская обувь. К примеру, туфли для девочек торговой марки «CAMIDY» попали в реестр опасной продукции из-за подкладки из искусственной или синтетической кожи. По этой же причине чиновники забраковали туфли для девочки торговой марки «JONG•GOLF» (под запрет также попали еще такие и такие туфли этой фирмы).

Полуботинки детские торговой марки «BEENGYM» оказались в «черном» списке подкладки из подкладки из полиэстера. Допустимо, чтобы было текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%.

Запрет на продажу этой обуви ввели с 3 октября.

Раскраски

Раскраска «Маленькая принцесса» с маркировкой «Prof Press» попала под запрет на продажу из-за вопросов по качеству бумаги. По этой же причине в реестр включили еще две раскраски (один и два).

На продажу этих раскрасок запрет вводят с 5 октября.

Стулья

Кресло детское «Смешарики» и детский стул включили в реестр опасной продукции из-за вопросов по их устойчивости. «Детский стул должен быть устойчивым при угле наклона не менее 20 градусов, — уточняются в реестре. — Фактически в кресле детском при угле наклона в 16 градусов произошел отрыв передних ножек от платформы». Продавать их нельзя будет с 5 октября.

Игрушка

С 5 октября нельзя будет также продавать арбалет для детей старше 3 лет китайской компании Сhenghai Guanhwalmp. & Exp.Co.Ltd". Вопросы возникли к стреле.

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