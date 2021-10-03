Ученые расшифровали тайную любовную переписку Марии-Антуанетты со шведским графом 3.10.2021, 14:54

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Над содержанием писем историки бились 150 лет.

Во времена Великой Французской революции, с июня 1791 года по август 1792-го, королевская семья находилась под домашним арестом во дворце Тюильри в центре Парижа, на правом берегу Сены. Несмотря на пристальный надзор, жене Людовика XVI Марии-Антуанетте удалось поддерживать тайную переписку со шведским графом и генералом конных войск Хансом Акселем фон Ферсеном, сообщает naked-science.ru.

Он приходился королеве Франции и Наварры близким другом и, судя по слухам, любовником, участвовал в подготовке побега — по итогу неудачного — французской королевской четы в Варенн (июнь 1791 года) в лагерь роялистов в Монмеди на северо-востоке страны.

Во французских национальных архивах сегодня хранятся письма, которые в 1980-х выкупили у Ферсенов. Над содержанием некоторых таких посланий Марии-Антуанетты возлюбленному историки бились почти 150 лет, поскольку документы были кем-то частично отредактированы. Однако теперь ученым из Университета Сорбонны удалось их расшифровать, а также выяснить, что цензором был сам Аксель фон Ферсен. Как рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, граф решил сохранить письма, а чтобы не порочить честь Марии-Антуанетты, подверг некоторые моменты правке.

По словам французских ученых, выявление скрытых, выцветших или плохо сохранившихся текстов важно для изучения культурного наследия. «Хотя в прошлом это делали при помощи химического анализа, сегодня предпочтение отдается методам, в которых сочетается взаимодействие света и вещества в различных диапазонах электромагнитного спектра. Так можно отображать многочисленные физико-химические свойства исследуемых поверхностей в макроскопическом масштабе», — пишут авторы статьи.

При помощи рентгенофлуоресцентной спектроскопии в режиме макросканирования они восстановили оригинальный текст и узнали содержание восьми писем. «Я не закончу, не сказав тебе, мой дорогой и любящий друг, что безумно люблю тебя», — говорилось в одном из них. В другом Ферсен писал, что «я устал шифровать, <…> всегда боюсь ошибиться»: из этого, а также на основе одинакового состава чернил авторы работы и сделали вывод, что редактором был именно граф. Хотя ранее самая распространенная гипотеза заключалась в том, что письма во второй половине XIX века зацензурировал внучатый племянник Ферсена, барон Рудольф Мориц Клинковстрем.

Ханс Аксель фон Ферзен

Фото: Getty Images

«Выбор слов (“любимый”, “нежный друг”, “обожаю”, “безумно”) говорит о том, что между Марией-Антуанеттой и Ферсеном были особые, любовные отношения. <…> Тогда люди активно использовали так называемый язык цветов, в этом случае мы видим действительно ярко выраженный интимный язык», — рассказала Энн Мишлен, аналитик из Исследовательского центра охраны природы Сорбонны и главный автор исследования.

Ученые также отмечают переплетение интимных аспектов и политических вопросов: в письмах смешаны сентиментальные излияния и оценка событий, которые происходили в то время. «Революционный период достигает наивысшей степени ассимиляции между любовной и политической жизнью», — добавили исследователи.

Всего изучили 15 писем, но содержание семи из них восстановить не удалось. Дело в том, что оба типа краски (в отредактированном и оригинальном вариантах) имеют похожий состав, что делает невозможным чтение оставшихся зашифрованных отрывков.

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