«Трибуна»: Ковид настиг Соболенко после хоккея – хотя она говорила, что вирус боится белорусов 9 3.10.2021, 15:08

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Спортсменка-ябатька придумывала свои методы борьбы с короновирусом, не доверяя вакцинам.

Теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе уже пострадал от коронавируса в этом году – из-за пандемии соревнования, традиционно проходящие в марте, пришлось перенести на октябрь. А теперь напасть добавила частным случаем – вторая ракетка мира Арина Соболенко вынуждена сняться с соревнований, пишет «Трибуна» .

«К сожалению, я сдала положительный тест в Индиан-Уэллс и не смогу выступить. У меня началась изоляция, я останусь здесь до одобрения врачей и органов здравоохранения. Чувствую себя хорошо, но грущу, что не могу выступить в этом году», – прояснила минчанка в Instagram.

Странно, ведь любимица Александра Лукашенко, которая заявляла о недоверии и нежелании вакцинироваться, только начала следовать одному из его методов по борьбе с вирусом. Помните, как политик у хоккейной площадки рассказывал, что «здесь нет вирусов никаких», тем более если сотрудница госТВ «не видит, как они летают»? Вот и Соболенко в последнее время зачастила на матчи КХЛ – с участием «Спартака», где работает тренером ее избранник Константин Кольцов. Правда, на деле посещать массовые мероприятия во время ковидной волны – это рисковая затея.

Вообще Соболенко относилась к болезни, от которой только официально на ее Родине пострадали сотни тысяч людей, с улыбкой. Например, в марте 2020-го теннисистка хвасталась, что «это не Арина боится ковида, это ковид боится Арины» – что ж, полтора года шутка могла считаться актуальной.

А в июне 2020-го, когда в Беларуси от ковида уже умерли минимум 250 человек, Соболенко вышла в эфир в Instagram с российской коллегой Юлией Путинцевой – тогда минчанка заявляла, что вирус «обошел Беларусь», и со смехом говорила, что «не можешь его потрогать – вот и нет коронавируса». Тогда же прозвучали и слова: «Ну, блин, переболею – переболею. Если уже суждено – этого не избежишь».

Впрочем, Соболенко уже давно поделилась в соцсетях и своим особым методом для борьбы с ковидом – вполне возможно, что именно он поможет ей быстро получить отрицательные тесты.

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