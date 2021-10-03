Алжир отозвал посла во Франции 2 3.10.2021, 15:12

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Решение было принято после публикации статьи Эммануэля Макрона.

Алжир отозвал своего посла во Франции для консультаций из-за «безответственных» заявлений президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщается на странице пресс-службы президента Алжира, сообщает nv.ua.

«Учитывая замечания, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела», — говорится в заявлении.

Как сообщает DW, решение отозвать посла может быть связано со статьей во французской газете Le Monde за 2 октября.

Как написало издание, Макрон заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции».

Алжир — бывшая французская колония. В 1962 году после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.

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