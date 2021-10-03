Как Таракан подставил КГБ в истории с нападением на квартиру Зельцера 10 3.10.2021, 15:20

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Почему так получилось?

После выступлений чиновников и силовиков вопросов насчет действий сотрудников подразделения КГБ в минской квартире меньше не становится.

В пятницу 1 октября Лукашенко не пришел на похороны сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, убитого жителем квартиры по улице Якубовского несколькими днями ранее, но подробно высказался об обстоятельствах трагедии, пишет udf.

Узурпатор заявил, что знает об упреках по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов.

«Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю, как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», – рассказал Лукашенко.

По его словам, бойцы спецподразделения «Альфа» не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Лукашенко также добавил:

«Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто не хотели лишний раз, как они говорят, светиться».

На этом Таракан не остановился: его дальнейшие слова еще раз поставили вопрос о профессионализме сотрудников КГБ.

Как рассказал Лукашенко, квартира, куда пришла группа сотрудников была среди адресов, подлежащих отработке.

«Во время работы (группы силовиков) из дежурной части поставили в известность, мол, там, где вы работаете, позвонили из квартиры, просят помощи, что-то там случилось», – рассказал Лукашенко.

Почему даже после двух звонков о помощи из квартиры, где «что-то случилось», сотрудники спецподразделения не стали надевать средства спецзащиты при проникновении в жилье, Таракан пояснять не стал.

Рассказ Лукашенко не похож на заявления Эйсмонт и Генпрокуратуры

Интересно, что в своем рассказе узурпатор не упомянул о постановлении на обыске.

Между тем в заявлении Генпрокуратуры отмечалось:

«Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого».

Не похоже на рассказ Лукашенко и заявление его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, которая ранее сказала:

«По информации, которой располагали МВД и Комитете госбезопасности, в квартире, куда пришли бойцы спецподразделения, проживает человек, причастный к подготовке теракта на территории нашей страны».

Ни прокуратура, ни Эйсмонт, ни КГБ не говорили о двух звонках из квартиры о помощи.

Что это может означать?

Лукашенко отдельно остановился на причинах того, что сотрудники спецподразделения были без средств спецзащиты, но вопросы после его объяснения не исчезли.

При этом давно известно, что силовики разных ведомств проводят рейды по минским дворам и квартирам в гражданской одежде, задерживая местных жителей – иногда с взломом дверей, из-за чего возникают обвинения в незаконности таких действий.

Порой силовики показывают служебное удостоверение, порой – нет.

Лукашенко заявил, что граждане плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Но в реальности часто наоборот: люди не знают, как реагировать на силовые действия со стороны неизвестных, которые им не представляются и которых можно спутать с преступниками.

Косвенное объяснение тому, почему силовики не хотят работать в форме и показывать удостоверения, содержится в недавно опубликованном хакерами телефонном разговоре с голосом, похожим на голос заместителя начальника криминальной милиции Минской области Игоря Качалова.

Мужчина пожаловался коллеге:

«Погасили Дзержинск, — а в итоге оказалось, что это только ГУБОП там работал. И про нас вообще никто не вспомнил. Ни про нас, ни про дзержинских сыщиков и участковых... Ни про то, что… там везде выносились обыска дзержинскими. Что точно так же выступают в судах, осуждают дзержинские».

Мужчина сказал о выступающих в судах сотрудниках милиции не случайно – многие из них потом страдают от хейта.

Следует добавить, что Лукашенко рассказал о прибытии сотрудников КГБ на улицу Якубовского:

«Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый». И еще одна его фраза: «Просто сотрудники КГБ не хотели лишний раз, как они говорят, светиться».

Судя из реакции в соцсетях, для многих участие сотрудников «Альфы» в рейдах по квартирам стало сюрпризом, т.к. спецподразделение предназначено для серьезных антитеррористических операций.

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