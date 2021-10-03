Зеленский о внешней политике Украины: Сегодня мы мощные и наша политика «наглая»12
- 3.10.2021, 15:28
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Президент страны подчеркнул важность решительных шагов.
Во время встречи с фракцией Слуга народа в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международная политика Украины является «наглой».
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«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — цитируют Зеленского на сайте Офиса президента.
Глава государства добавил, что ОП и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является самой главной победой этого года.