Зеленский о внешней политике Украины: Сегодня мы мощные и наша политика «наглая» 12 3.10.2021, 15:28

1,934

Президент страны подчеркнул важность решительных шагов.

Во время встречи с фракцией Слуга народа в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международная политика Украины является «наглой».

Пока нас не берут в ЕС и НАТО. Зачем выставлять Украину инфантильным подростком?

«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — цитируют Зеленского на сайте Офиса президента.

Глава государства добавил, что ОП и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является самой главной победой этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».