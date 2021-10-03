Коллекционер оружия случайно нашел утраченный кусок лунного грунта 1 3.10.2021, 15:46

2,558

Мужчина купил лунный камень, привезенный миссией Apollo 17, не понимая, что это такое.

Давно утерянный кусок Луны, принадлежащий штату Луизиана, мог исчезнуть, если бы мемориальная доска, на которой он был установлен, не привлекла внимание коллекционера оружия из Флориды, пишет «Новое время».

Мужчина, который искал образцы древесины для ремонта или замены поврежденных деталей оружия, купил лунный камень, привезенный миссией Apollo 17, не понимая, что это такое.

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, проживающий на острове Мерритт, недалеко от мыса Канаверал, сказал, что он, вероятно, приобрел мемориальную доску на гаражной распродаже где-то в течение последних 15 лет.

«Я даже не могу сказать вам, как долго я владел им», — сказал этот человек. «Я даже не уверен, сколько я заплатил за это. Я покупаю таблички, потому что беру древесину с табличек и отправляю их своему мастеру по оружию, и он делает ручки для моих кольтов и тому подобное».

«Древесина на табличках обычно очень красивая — вот для чего я их покупаю», — сказал он.

Только в последние два года, когда он искал древесину определенного цвета для ремонта, он вытащил украшенную лунным камнем доску из одной из 15−16 коробок с пластинками, которые он скопил для своего хобби.

«Что это, черт подери, такое?», — подумал он после того, как впервые внимательно посмотрел на то, что было на мемориальной доске. «Прежде чем я начну менять вещи, я обычно нахожу время, чтобы их прочитать».

На пластине шириной 10 дюймов и высотой 14 дюймов (25 на 35 сантиметров) был установлен небольшой люцитовый шарик, в который заключен образец лунного камня весом 1,142 грамма (0,04 унции), являющийся частью более крупного куска камня.

Этот лунный камень был собран астронавтами Apollo 17 Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом в 1972 году.

«Этот фрагмент представляет собой часть более крупного камня, состоящего из множества частиц разной формы и размера, символа единства человеческих усилий и надежды человечества на мирное будущее и гармонию», — гласит металлическая пластина, прикрепленная под лунным камнем.

Также на мемориальной доске изображен флаг штата Луизиана размером 4 на 6 дюймов (10 на 15 см).

По указанию тогдашнего президента Ричарда Никсона NASA подготовило почти 200 таких мемориальных досок для вручения 50 штатам США, провинциям страны и 136 иностранным государствам.

Из лунных камней, подаренных штатам США, в Нью-Йорке и Делавэре отсутствуют лунные камни с миссии Apollo 11, а Мичиган, Нью-Джерси, Огайо и Южная Каролина не смогли найти свои части лунного камня с Apollo 17.

В Луизиане не было данных об обоих камнях до 2018 года, когда журналист из местной газеты отследил предмет с Apollo 11 в Музее искусства и науки Луизианы в Батон-Руж. Главный куратор Элизабет Вайнштейн подтвердила, что лунный образец находился там с 1982 года.

«Что касается фрагмента лунного камня с Apollo 17, который был подарен Луизиане, Вайнштейн понятия не имела, где он может быть», — писали местные СМИ в августе 2018 года.

«Я начал читать и подумал: Хм, это немного странно», — сказал человек, купивший табличку на гаражной распродаже. «Я пошел в Интернет и узнал: О! Они ищут этого малыша».

Поняв, что у него есть, человек из Флориды, купивший лунный камень, обратился в офис губернатора Луизианы. Оттуда его направили в Государственный музей Луизианы.

«Они хотели, чтобы я отправил им все по почте», — вспоминал мужчина. «Я сказал: „Я не буду посылать вам эту вещь. Я доставлю ее своими руками“, что я и сделал».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».